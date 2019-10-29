【解決師】黃嘉樂入行十八年堅持留TVB發展　背後原因原來好感人

無綫播放中的劇集《解決師》以警匪﹑懸疑為主題，配以校園情節，內容頗為豐富。劇集播出至今，裏面的黑社會社團進興的明爭暗鬥愈演愈烈，當中除了演太子一角的李天翔的演技出色，身為太子手下兼出生入死的好兄弟小鳳（黃嘉樂飾）也同樣地引起網民的留意，更有人質懷他是不是暗戀太子，會發展出「Hehe」情？

黃嘉樂的演出吸引觀眾留意。（劇照）

劇集中，小鳳是太子在滔天集團的私人助理，又是他在進興的得力助手，二人兄弟情深厚，而眼利的觀眾發現到小鳳望著太子的眼神更好像有點曖昧，質疑二人是否會有「Hehe」的感情線，《香港01》記者向黃嘉樂查詢有關劇情的鋪排，他笑說︰「似咩？其實唔係嘅！總之一個好兄弟。（但佢有時望太子嘅眼神有啲奇怪。）因為我開頭收嘅指示，確實係有個咁嘅版本嘅，咁點知劇情一路進化落去之後，原來唔係嘅。唔係你哋諗嗰啲嘢嘅，我自己睇返我都覺得係有少少好似怪怪哋咁嘅，但係就唔係嘅。（劇本真係一開始有講到定純粹你自己get到？）因為我份人比較轉數慢，我就誤會咗監製開玩笑，以為真嘅，但係其實監製講笑㗎啫，我就分唔清楚，我就話『點㗎？點解劇本嚟唔係咁嘅？我會唔會做錯咗㗎？』」他笑言可能是自己輕微地接受了錯誤訊息。

李天翔也在IG賣關子。（Instagram截圖@litincheung）

黃嘉樂指小鳳這個名字帶女性化，他也自言︰「呢個名係會有少少令人想歪咗嘅。同埋佢啲衫都係奇怪地比較花俏。」再加上他也覺得劇本上也給觀眾一個錯覺是他對太子有別感情的。（劇照）

以下一幕能看到小鳳對太子的情義，點擊下圖逐格重溫︰

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黃嘉樂又表示劇情後來的發展會對他們之間的兄弟情有更多解釋，為什麼會好似比一般的黑幫兄弟感情更多，而臨近結局更會有一位跟小鳳有親戚關係的重量級演員出現。他又指其實劇集描述他們的關係的篇幅不是太多，但在一些對白上其實有交代他是跟太子出身，再一起打江山的，慢慢再看下去就會發現其實是有一件事令到小鳳對太子有一種兩肋插刀的感覺。

李天翔在劇中的演技亦同樣搶眼，可惜他現時已離開TVB。（劇照）

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黃嘉樂的演出令觀眾注意，再加上在劇中留鬚的造型非常亮眼，不少網民都大讚他靚仔有型，而且奸得非常有戲，獲得好評。其實黃嘉樂早在2001年就加入TVB，至今已有18年，但其實在近年才簽俗稱為「親生仔」的經理人合約，被問到這麼多年的發展，有沒有想過離巢或許有更多出路？他就指︰「我又冇再刻意去諗過，始終媽咪年紀大，想多啲留喺佢身邊，其實公司一路keep住有工作，同埋我知道自己有好多進步嘅空間。」

黃嘉樂在劇中的留鬚的形象，不少網民都大呼好有型！（Instagram@wongkalok1214）

近年無綫藝人流失率也頗高，間接令不少新人或舊人上位，多了機會，黃嘉樂也坦言簽了經理人合約後機會多了，被問到覺不覺得自己受到公司器重？他說︰「啱啱拍完嗰啲劇啲位置都唔差嘅，所以我自己覺得OK嘅，至於我覺唔覺得自己受力捧？呢啲就自己講唔方便嘅。」

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