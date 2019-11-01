林心如同「乾隆」張鐵林重聚　原來二人演過情侶仲有吻戲

內地真人騷《幸福三重奏》，真實記錄三對夫妻自然的生活狀態，節目組更會時不時的邀請不同嘉賓前來做客。在最新一集中，林心如到陳意涵夫婦家中作客，而張國立家庭則請來了好友張鐵林，《還珠格格》中的「紫薇」與「乾隆」聚頭，林心如一見張鐵林，興奮得大叫對方「皇阿瑪」。

《還珠格格》中的紫薇和乾隆聚頭，回憶返晒嚟。（微博圖片／林心如）

在節目中，林心如正在下廚，轉頭一看，發現張鐵林出現在門口，開心大喊「皇阿瑪」，戴著廚房手套就跑到門口抱緊對方，表現得非常興奮。而「皇阿瑪」見到林心如，就取笑她說：「心如，我好久沒看到妳了，自從妳嫁入豪門，我就更沒有妳的消息了。」心如笑回：「哪有啊！」

張國立在90年代經常扮演清朝皇帝，在《康熙微服私訪記》扮演康熙，角色深入民心，好友張鐵林在《還珠格格》扮演「乾隆」同樣經典，當他聽到對方被林心如叫作「皇阿瑪」，笑說「那妳要叫我太爺爺了」。郎朗亦不禁笑說：「今天康熙、乾隆、紫薇都在。」

康熙、乾隆和紫薇同框。（微博圖片／林心如）

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其實張鐵林和林心如不僅在《還珠格格》中演過父女，2000年於電影《新賭國仇城》二人再合作，但這次飾演情侶，當中更有親熱吻戲！戲中更是林心如作主動，要求對方陪自己睡覺，還主動脫去所有衣物。當年張鐵林43歲，林心如只有23歲，相差20年，雖然外形上沒有太大的違和感，但畢竟二人演父女太深入民心，不少網民都覺得畫面太摧毀回憶。

張鐵林和林心如飾演過情侶。（影片截圖）

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