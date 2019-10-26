林心如激罕公開向老公示愛　究竟霍建華有幾慳自己豪老婆？

「人生有什麼比嫁對老公更重要？」林心如和陳意涵在內地真人騷節目《幸福三重奏》中，舉杯疾呼了這樣一句說話，林心如更向着鏡頭說：「我嫁給霍建華是我這輩子最幸福的事，人生當中可以嫁對一個又帥又好又理解我又包容我的好老公。」霍建華除了顏值高，非常附合林心如這個「顏控」的要求，更是圈中出名的寵妻狂魔，對於老婆，真的是捧在掌心上呵護，以下舉幾個例子：

林心如日前在內地真人騷節目《幸福三重奏》中，公開向老公示愛。（微博圖片）

將妻女放首位 工作以外所有時間給家庭

霍建華和林心如由相識10年的好友升格為夫妻，婚後育有寶貝女兒「小海豚」，一家三口非常幸福美滿。自從建立家庭之後，霍建華將妻女放在第一位，只要沒有工作就留在台灣陪伴林心如及愛女，他曾說他現在工作以外的時間全部都用來陪家人。

霍建華家庭至上，一放假就回台灣陪愛妻和愛女。（IG圖片／loveruby_official）

慳自己但給予老婆最好的

霍建華年收入7500萬人民幣（約8300萬港元），但非常慳家，他甚至有個別號叫「省長」，曾經被傳媒拍到手機螢幕碎成蜘蛛網狀都不換，一件衣服穿上好幾年，但對於老婆，卻是有求必應。林心如曾跟傳媒透露，不管自己想要什麼，霍建華都會想盡辦法滿足自己，給她最好的，當年在峇里的婚禮埋單千萬，即使老婆本身也吸金力強，霍建華不需要她出一分錢，自己一力承擔整個婚禮使費。

霍建華自己好慳，但對老婆就有求必應。（視覺中國）

老婆煮乜都會捧場

林心如曾不擅長下廚，但無論她煮什麼，霍建華都一定會捧場吃光。林心如曾經說過她有一次參加朋友聚會，煮了自己的拿手菜「花膠雞腳湯」出席，鍋裡整整有20隻雞腳但沒有一個朋友捧場，只有霍建華一個人默默全部吃完，林心如非常感動。

林心如不擅長下廚，不過老婆煮咩，老公霍建華都會捧場。（視覺中國）

不擅交際 但為老婆打破心理關口

林心如交遊廣闊，非常多飯局，而霍建華是一個慢熱寡言、不愛交際的人，但為了林心如，只要他在台灣，都會陪老婆出席飯局。一直有傳是林心如迫婚霍建華，但她之前作客《小燕有約》，就分享了霍建華如何為她安排一場驚喜求婚，邀請了所有她最親的朋友，躲在她家裹給她驚喜，對於一個不擅交際的人，邀約朋友是需要衝破很大的心理障礙。霍建華大可選擇一個自己最舒服的方式求婚，但他卻是站在林心如的角度去構思這個驚喜。

霍建華經常陪老婆出席朋友聚會。（IG圖片／loveruby_official）