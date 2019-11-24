【Mayao同學】國產化妝品價廉易中伏？　馬天佑話你知邊樣值得買

化妝是不少人每日生活的一部分，除了歐美、韓國、日本的化妝品之外，國產品牌也逐漸崛起，價廉物美，性價比高，因此深重大眾歡迎。作為星級造型師的馬天佑（Mayao）今次就特地試用了最Hit的國產品牌之一「Judydoll（橘朵）」的幾樣產品。

首先試的是眼影，價值16元（約18港元），為了有更加直觀的比較，馬佑還找出價位相近的COLOURPOP「ISSUES」，售價4.5美元（約35港元）。

Judydoll同COLOURPOP都的眼影都可以替換，前者是直接掀起眼影，後者則在底部有一個小洞，需要用針替換，而且它的眼影盒還配有一塊小鏡子，非常貼心。（影片截圖）

馬佑先以M30號色打底，用化妝刷掃的過程中，眼影完全不會飛粉，優點是易上色，缺點是不易調和，他解釋：「可能係因為唔夠粉，所以我成日都話飛粉唔係一件唔好嘅事，不過要識得控制。」他還建議大家使用時不要太用力。然後，馬佑用M112橙色，但依然不易調和，於是他用Jeffree Star的定型粉加以疊用，效果似乎好一點。

Judydoll的眼影易上色但難調和。（影片截圖）

馬佑用定型粉混合之後，效果似乎好了一點。（影片截圖）

試完眼影之後，馬佑開始使用眼線筆，這是一支奶油凝膠狀的眼線筆，7號色「Chocolate Brown」，24元（約27港元），尾部可以抽出來用以削筆尖。「呢個係一支好好用嘅眼線筆，可以Feel到Gel嘅狀態，但又唔易甩，又唔會難畫，一掂眼皮就會即刻上色。」馬佑大讚道。

馬佑大讚眼線筆好用。（視頻截圖）

完成基本的眼部妝容之後，馬佑再以M34號色眼影提亮眼部，閃粉細膩顯眼，但對他本人來講，對這類型不太感冒。

馬佑稱這個眼影不是自己喜歡的類型。（影片截圖）

在這之後，馬佑開始試用眉筆，3號色「Soft Gray」，售價25元（約28港元）。這支眉筆筆尖較幼，馬佑笑言「似紋咗眉廿年，又冇補色嘅嗰隻灰色，好特別。」同時也易畫、易上色。

不過馬佑無特別講究竟眉筆值不值得買。（影片截圖）

化完眼眉，輪到胭脂，馬佑使用的是01號，24元（約27港元），但同眼影一樣，上臉之後幾乎無辦法調和，塊面變成了「真正的馬騮屎忽」。不過，就算這樣都可以補救，馬佑擦了一些碎粉，中和之後便自然了很多，但就感覺比較老氣。

如圖所示，胭脂在臉上難以調和。（影片截圖）

用碎粉中和之後效果好了很多。（影片截圖）

到了高光的步驟，馬佑形容它似「黃黃的，白白的眼影」，隨即講解了兩種高光，第一種是看上去很有氣色，看不出化了厚妝；第二種高光是去到夜店時，燈光照射在臉上時，非常「Bling Bling」、眼光四射的感覺。但這個高光是第三種！完全沒有高光的感覺，色號02，售價28.1元（約31港元）。

大家看得出馬佑已經擦了高光嗎？（影片截圖）

最後一個步驟是唇膏，馬佑試用的是「絲絨啞光唇釉」，色號44，價錢44元（約49港元）。講起吸引他試這款的原因，竟然是這個名字！有絲絨質感但又是唇釉，所以令他好好奇。馬佑直言：「雖然佢顏色好紅，但Texture好好喎，我係完全唔係好Feel到Lip gloss嘅感覺，我係Feel到個Velvet texture。因為好多Velvet嘅Texture係好乾同埋好厚，佢係好薄得嚟好潤，好少Velvet係呢個感覺嘅。同埋佢好遮唇紋，薄得來呢唔會令我啲唇紋盡顯，咁樣已經係一個好大嘅加分。」

不過馬佑覺得這個顏色太紅。（影片截圖）

看完馬佑的試用，相信大家對以上的產品都心中有數，他總結出兩樣值得買的Judydoll，分別是眼線筆與唇膏，但唇膏他建議大家以淺色入手可能會好些，至於眼影、高光與胭脂他就不是很推薦。