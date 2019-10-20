【Mayao同學】馬天佑讚鄭秀文開騷不靠名牌衫撐場：最緊要啱主題

星級造型師馬天佑（Mayao）繼上一集詳解了容祖兒一連19場的「Pretty Crazy容祖兒世界巡迴演唱會」的服裝造型之後，今次又帶大家回到之前鄭秀文（Sammi）舉辦的「#FOLLOWMi鄭秀文世界巡迴演唱會」，大談華麗服飾背後的故事，以及不為人知的巧妙位。

演唱會開始的前兩套服裝均來自內地品牌WINDOWSEN，Sammi出場時身穿的白色紗裙名為「White Alien Sports Tech Couture」，馬佑感歎到，在看到Sammi第一套衫的時候已經哭了，見到一位好硬朗的女士，站在台上唱《終身美麗》，心情很澎湃。同時，他表示這兩條裙都非常具有戲劇效果，將如此有結構性、形態龐大的服裝作為開場相當震撼。

Sammi身穿內地品牌WINDOWSEN的「White Alien Sports Tech Couture」登場。（資料圖片）

相信大家對這兩套服裝有好深刻的印象。（資料圖片）

鄧麗與Thomas Chan負責造型

在整個演唱會中，馬佑最喜愛的環節是第二部分，他直言演唱會的造型不一定要使用大品牌的服裝堆砌：「我覺得最緊要啱成Part嘅主題，要啱首歌，要啱個表演嘅performance，同埋好多時候表演可能諗到啲好specific嘅感覺，唔係所有品牌都完全做緊嗰樣嘢，所以非常需要做演唱會衫嘅一啲大師出嚟幫手設計。」而負責今次演唱會的造型師主要有兩位，一位是與Sammi合作多年的鄧麗，由各大公開活動，到演唱會造型，都要過鄧麗這一關；而另一位是資深演唱會服裝造型大師Thomas Chan，除了Sammi，他還為王菲、楊千嬅、蔡依林、張惠妹、蕭亞軒等多位天后級歌手打造獨特的舞台服飾。

這條有大型玫瑰花造型的紅色高開叉長裙便是鄧麗為Sammi度身訂造的。（資料圖片）

《裸體早餐》的視覺衝擊

在第二部分的開場歌曲中，Sammi帶來了《裸體早餐》，她邀請到28位綠葉劇團的Dancers來表演這首歌，馬佑更大談自己的觀後感：「佢哋用咗好多嘅肢體語言，好似做戲嘅感覺（去演繹這首歌）。好正嘅係，呢一班演員係高矮肥瘦，咩身型都有，感覺好diverse。喺紅館嘅舞台上好少有機會可以睇到呢一類型嘅行為藝術，所以畀到好大嘅視覺衝擊我。」

馬佑稱Sammi在演唱《裸體早餐》時戴的遮眼假髮很難駕馭，更大讚「No one wears it better than her.」（資料圖片）

有關注演唱會的觀眾應該都會留意到，Sammi今次的髮型是以一個辮髮作為基底，其實這個髮型除了型格之外，還別有用意，馬佑解釋到：「因為換唔同假髮嘅時候，喺quick change好短嘅時間內，假髮（與頭部之間）都可以好實。」一來節省時間，二來不易弄亂髮型。而Sammi的髮型師是Hair Culture創辦人之一的Billy Choi，他在這個辮髮的基礎上，還加以造型，融入了類似毛冷、繩等不同質感的元素，組成一條獨特的馬尾駁在辮發底部，型格十足，馬佑更笑言「如果我係女仔絕對想呢個頭出街。」

Sammi在演唱《降落傘》與嘉賓環節都是這個造型。（資料圖片）

不講不知，原來Sammi去年推出的歌曲《Cero on mi》竟與馬佑有一段淵源。兩年前，兩人合作了一首國語歌《倒數三秒》，馬佑透露當時尚未結識Sammi，甚至沒有見過對方，在錄完這首歌之後就開始構思舞蹈，幻想女主角是Sammi。其後他請台灣排舞老師Sam排舞，並將短片send給Sammi的經理人以及其本人，希望她能出演MV。「因為當其時呢個MV就搵咗一個台灣嘅導演比爾賈，同Sam一齊完成呢個作品。隔咗兩年左右，我就見到Sammi嘅《Cero on mi》都係用咗同一開團隊去做，好興奮，個MV睇到我起晒雞皮。」

《倒數三秒》MV的團隊與《Creo en Mi》MV的團隊一樣，同樣來自台灣，由比爾賈執導，整個MV的舞蹈予人一種演戲、爭執、拗撬，好多情緒起跌的感覺。（視頻截圖）

因此，當演唱會去到《Creo en Mi》這個環節時，馬佑也倍感興奮，而MV當中Sammi被淋紅油嘅一幕也搬上舞台，以大量的紅色紙屑模擬血海的感覺，加上紅色燈光的渲染，在場觀眾無一不感到震撼，說到這裡，馬佑也難以抑制激動的心情，大歎：「其實每一part都睇到我好澎湃！」

紅色紙屑與同色燈光渲染出「血海」的感覺，現場效果相當震撼。（視頻截圖）

Sammi忘我表演。（資料圖片）

Sammi努力練舞練到精 Mayao感觸：我好需要向佢學習

Sammi是次演唱會較以往有很多突破，於Encore環節的「Solo舞蹈」也令人相當驚喜，早前記者也曾經對其幕後的編舞老師陳丹儀（Danie）進行專訪，拆解Sammi為之付出的努力（【鄭秀文演唱會】星級舞者陳丹儀揭Sammi背後故事：佢超乎我想像），馬佑亦非常欣賞Sammi精益求精的精神，被對方深深打動，他感觸道：「你要學一樣嘢唔難，但係你係咪真係有嗰個堅持，去學到你將嗰樣嘢變成『精』，跟住再攞出嚟同人交流呢？ 而喺Sammi身上佢呢一種毅力同精神，我覺得我好需要向佢學習，佢去到呢一個（天后）地位，佢都會繼續去學一啲新嘢，佢亦都會不停去提醒自己一定要進步，係好值得城市人去學習，而我覺得佢呢個想法係可以畀到好多活喺好繁榮嘅城市裡邊嘅，有唔同情緒嘅人，可以更加有動力去活得更加充實。」