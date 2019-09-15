容祖兒（Joey）一連19場的「Pretty Crazy容祖兒世界巡迴演唱會」已經結束兩星期有餘，Joey精彩的表演以及華麗的服裝令大家印象深刻，近日，香港星級造型師馬天佑（Mayao）就特登為《香港01》的讀者詳解Joey的舞台造型。

Joey今次演唱會總共有30多套服裝，主要由四位造型師打造：黃偉文（Wyman）、Luka So、Vera Cheng以及陳國華（Kenneth Chan），而Heibie Mok則擔任髮型總監。

Luka So與Joey。（Instagram@lukasososo）

Kenneth Chan曾為多位明星擔任演唱會服裝造型師。（視頻截圖）

來自Hair Culture的Heibie Mok。（Instagram@heibiebie）

開場的發光白色海膽裝，以及梵高畫作《星夜》印花半斗篷Bodysuit均由Kenneth Chan打造，將音樂與名畫結合，令人不禁想起19世紀的美國印象派畫家James McNeil Whistler曾經寫過的一句話：「音樂是聲音的詩歌，就如同繪畫是視覺的詩歌一樣。」兩者交相輝映，別有意境。

開場的發光海膽衫。（VCG）

梵高畫作印花的半斗篷式Bodysuit。（資料圖片）

除了特別製訂的款式，還有不少名牌禮服。Joey在演唱《再見我的初戀》時，於不同場次分別穿了Marc Jacobs、Molly Goddard以及Y/Project的2019秋冬成衣系列的純色裙裝。

Marc Jacobs的檸檬黃跌膊V領禮裙，將腰身與裙擺結合，加上褶皺設計，層層遞進，彷似「初戀」就是這般純粹、美好，而Joey宛如由迪士尼動畫走出來的公主Belle一樣，典緻優雅。

Joey今次演唱會有不少服裝都來自Marc Jacobs。（Facebook@yungjoey）

今年2月在Marc Jacobs 2019紐約秋冬時裝周上，由19歲模特兒Adut Akech演繹該裙。（VCG）

來自Molly Goddard的玫紅色off-shoulder禮服將瘦削的Joey「罩」在其中，肩部有薄紗內襯，上下身的褶皺鬆弛有度，層層薄紗堆疊，輕量而有雕塑感，盡顯高貴華麗。這亦是該品牌在2月倫敦時裝周上的壓軸禮服。

Molly Goddard的這件玫紅色禮裙舞台表現力十足。（VCG）

今年2月在倫敦秋冬時裝周上，該裙作為品牌的壓軸服裝出場。（VCG）

Y/Project奶油色的塔夫綢禮服採用弧形跌膊設計，Joey將兩邊拉上膊頭，變作一件大型斗篷裙裝，佩戴黑色手襪，以及黑色髮帶，加上兩邊誇張的大型水晶耳環，將街頭與高端結合，簡潔淡雅又不失吸睛力，這條裙同樣也是該品牌在2月巴黎時裝周上的壓軸服裝。

同時，Mayao還指出佩戴此類大型耳環的秘密，很多人會疑問「大型耳環會令耳珠很痛，且難以承重」，他解答道，其實很多時候這類耳環會勾在耳背上，有時後面會用一條橡筋環繞，每個情況不同，但受力的位置在頭部，並非耳珠。

Joey沒有將禮裙當作Strapless dress穿，又有另一種味道。（VCG）

行騷時，設計師將此款作為strapless dress款式展示。（VCG）

在眾多的服裝中，Mayao表示自己最喜歡的一套是來自Ralph Lauren2019秋冬成衣系列的Tuxedo。Joey將眼尾禮服的上衣與薄紗裙相結合，長腿若隱若現，再配合幹練的粗長馬尾，中性味十足，幹練率性又不失女人味，非常型格。

Joey平時私下的穿衣搭配也非常型格。（資料圖片）

相信有看演唱會的朋友都會記得Joey獻唱《破相》時的精彩演出。她與26位Dancer立於半空中身穿裸色與白色拼接的bodysuit，外搭珠片刺繡的白色斗篷，彷似是從天而降的歌姬，霸氣十足，震撼全場。

Joey演唱《破相》時的場面相當震撼。（資料圖片）

嘉賓環節方面，Joey首場的銀色漸變紫紅禮服來自Givenchy 2018秋冬高定系列，她摒棄了秀場上內襯的黑色樽領衫，變為strapless款式，頭部數條不規則的Bling Bling頭罩與裙身互相映照。

Joey大騷白滑香肩，頭飾與裙身相映照。（資料圖片）

Joey移除了秀場中的黑色長袖，更加有亮點。（GettyImages）

而Joey與張敬軒一齊合唱的黑色strapless dress則由Wyman與Kenneth Chan共同為其度身訂做。裙身遍佈的車道與五彩繽紛的玩具車仔別樣趣致。這套裙裝的靈感源自美國設計師Bob Mackie的Car Jacket，目的是向大師致敬。

Joey的這套車仔strapless dress趣味十足。（Facebook@yungjoey）

大家印象最深刻抑或最鍾意的是哪一套服裝呢？