台灣星二代李堉睿「全裸直播」遭狠批　IKEA：馬桶椅子將全數丟棄

台灣藝人李興文兒子李堉睿日前躲在打烊後的IKEA內拍攝影片開直播，不僅隨意在賣場內閒逛、試躺床具，更疑似在影片中全裸演出，直到早上賣場營業後才偷溜離開。影片上傳網路，因行為荒腔走板引發爭議，台警方將依妨害風化、侵入他人住宅罪嫌函送新北地檢偵辦。

IKEA表示，上月三十一日職員發現有影片在網路上流傳後，隨即向轄區警方報案。內部標準作業程序有疏失，會全面檢討，將對當事人提告。此外，影片中李坐過的馬桶、椅子和使用過的蓮蓬頭都為賣場展示品，考量衛生及民眾觀感，將全數丟棄；至於床墊、床包則進行消毒、更換。

廿五歲的李堉睿上月廿八日晚間進入IKEA新莊店，躲在倉儲間。店舖打烊後，他在展間內閒逛，雖然一度觸發警報器，但店舖沒有第一時間巡邏發現。李在影片中疑脫褲拍攝蹲馬桶的畫面，還在浴廁展間假裝淋浴，不斷在鏡頭前扭動身軀、哼歌，還坐在書桌前「自慰」，畫面雖經馬賽克處理，仍遭網友批評「下流、無聊當有趣」。

警方31日上午通知李堉睿到案說明，一度聯絡不上當事人，後來聯繫上李母。據悉，李興文得知兒子闖禍後，氣得要他自己面對，李堉睿在員警到場時，已在淡水住家樓下的警衛室大門口等待。李31日午在員警陪同下抵達警局，但拒絕在沒有律師陪同下說明，但李委任的律師另有案件要處理，在等不到律師之下，李決定「1號再來」。

李堉睿表示，國外常有知名YouTuber拍攝「借宿」IKEA的影片，才會想模仿影片內容，藉此吸引網路人氣，李稱拍攝當下「有穿著內衣褲」，並沒有全裸演出。

藝人李興文因電影《報告班長》走紅，二零一零年又以電視劇《新兵日記》再度受關注；對於兒子的脫序行為，李興文夫婦截稿前並未回應。

Max完全不怕被告。（Youtube截圖 / 馬克斯WillDoIt）

兩年前畢業於美國聖荷西大學經濟系的李堉睿，返台後除了在台北某大學念在職碩士班的電影系導演組，也經營YouTube頻道「馬克斯WillDoIt」，曾在街頭拍攝實驗影片，拿千元大鈔測試民眾反應，藉此測驗「人性」。

李堉睿並非第一次闖禍，去年底他在IG秀出一整罐大麻，惹來不少爭議，加上此次事件，李興文過去強調對兒子進行嚴格的軍事化教育再度破功。網友則狂酸李堉睿「不懂事」、「丟臉」，還有網友留言「虧你爸整天說多會教孩子，怎麼教出這麼脫序的」、「事實證明，嚴父也會出這款兒子」。

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