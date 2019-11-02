數據分析百大90後男星！護旗手王嘉爾慘滑鐵爐？冠軍竟然係…

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所謂長江後浪推前浪，1990年後出生的男星正值青春年華、來勢洶洶，甚至有些爆紅的人氣帥哥，名氣紛紛壓過前輩，在演藝圈內都有不錯的發展，甚至是代表作出現。今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，搜出2019年06月01日至2019年08月29日三個月期間，《網路口碑－90後男星排行榜》，其中當紅30位90後男星（1990年到1999年出生），你都認識嗎？

即睇百大90後男星排行榜▼▼▼

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第十名：李現

1991年出生的李現長相帥氣、身材超好，努力的健身讓他穿衣顯瘦、脫衣有肉，出道八年的他一路走來略顯平淡，但今年7月的他終於憑藉著電視劇《親愛的，熱愛的》中電競男神「韓商言」一角爆紅，還獲得了「現男友」的稱呼——這個稱號不僅是稱呼李現，更有「現任男友」的意味在，萬千女粉的粉紅幻想不言自明啊！

第十名：李現（IG@mr.lixian）

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第九名：鹿晗

1990年出生，曾是韓團EXO、中國分隊EXO－M擔任主唱、領舞與中心擔當的鹿晗，退出EXO後將演藝重心轉往中國，卸下韓團身份的他人氣依舊不減，不管是在歌唱還是演戲方面都有一定迴響，2017年公開與關曉彤的戀情後雖然有女粉直呼心碎，但相戀即將滿兩週年的小倆口戀情依舊，粉絲們也大方送上祝福～

第九名：鹿晗（IG@7_luhan_m）

90後男星排行榜第8位至第1位▼▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年06月01日至2019年08月29日，共三個月。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『台灣電視劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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到底是在跟誰打招呼啦！網路用語「是在哈囉」到底什麼意思？

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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