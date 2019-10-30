賈靜雯冇訂企？修杰楷選「最美笑容」唔揀老婆　咘咘Bo妞大過天！

台灣男星修杰楷主演的《天堂的微笑》正熱播，他接受LiTV線上影視專訪時，被問到見過最美的笑容，答案卻不是愛妻賈靜雯…

我覺得最美的笑容，就是小孩咘咘與Bo妞出生那一刻一家子的喜悅，直到她們對我第一次微笑的時候，那是我覺得到現在，都還印象深刻最美的笑容！因為那是最真實，也最沒有任何雜質，純粹給你很直接動容的反應。 修杰楷

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修杰楷於《天》劇中飾演面對懷孕妻子重病的丈夫，想到隨時會失去對方的打擊，修杰楷認為克服的不二法門就是：「人生總會遇到低潮和困難，我的座右銘就是『遇到困難勇往向前行，因為不會有永遠的低潮，也不會有永遠的高潮，低潮之後一定有高潮，所以只要勇敢面對，你一定可以戰勝所有難關，讓事情圓滿！』」

而飾演修杰楷妻子的林予晞，劇中在重病與懷孕下，決定樂觀面對未知命運，曾當空服員的她，認為最美的笑容就是：「當我在飛機上服務客人時，他們因為我的服務，因為我的奉獻而展現出微笑，這是我看過最動人的微笑。延伸到現在做演員，觀眾因為我們的表演，感受我們對於生命的熱愛，他們留下感動的淚水，感動的微笑，這些都是我覺得最棒的笑容。」

修杰楷(右)與林予晞在「天堂的微笑」中演夫妻。（IG@fotoallison）

因主持旅遊節目走遍世界的唐振剛表示，即使不同人種、不同膚色，不同情況跟環境，「只要看到小孩子很天真的對自己展露笑容，我就會覺得無比感動。」而兩寶媽咪的方志友則說：「看著自己的孩子開心，我覺得沒有什麼能這個更美。」

知性女神林逸欣則說：「遊子出門在外，隔了段時間才回到家，我印象很深刻的是，比方下飛機或下高鐵，你會看到很多家人或親朋好友在外面等你，然後你看到他們的時候，他們第一秒露出的那個笑容，我覺得最美。」

涂善存表示，最美的笑容出自媽媽和外婆，「隨著歲月增長，他們發現我漸漸長大成熟，足以被依賴，那種對我的放心，我覺得最美。」黃尚禾的答案則最逗趣，「我看過最美的微笑，就是當劇組一起喊殺青剎那，每個人臉上綻放出來的笑容，是世上最美、最美的畫面。」被工作人員虧：「怪不得你總是一直笑，戲約不斷。」

唐振剛、方志友、修杰楷、林予晞、黃尚禾、林逸欣、涂善存宣傳「天堂的微笑」。（IG@fotoallison）

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