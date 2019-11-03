超模Heidi Klum獲封萬聖節女王有原因　超癲異形Cosplay嚇窒街坊

每年一度的萬聖節在剛剛過去的星期四圓滿結束，這個節日是外國最注重的節日之一，而歐美影星名人都會悉心打扮外出參加派對，他們的Cosplay幾乎直迫專業程度，不過點都唔夠被封為「萬聖節女王」的Heidi Klum厲害！

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46歲德國名模Heidi Klum每年都會舉辦萬聖節派對，並邀請一眾圈中好友參加。今年已經是Heidi第20次舉行派對，她曾經扮演過電影《史力加》的費安娜公主、Michael Jackson經典歌曲《Thriller》MV中的狼人、猩猩等，為突破過往的造型，今年Heidi決定扮演異形。在排隊前夕，她特別在紐約某大型書店的玻璃櫥窗內，花13小時變裝，路過的人都能夠直擊整個過程，她亦在個人社交平台直播自己的變身過程。

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Cosplay異形因為愛屋及烏

這個超恐怖異形造型將異形和科學怪人的特徵完美融合，真實程度爆晒燈，喺街見到隨時畀Heidi嚇窒。除了花了13小時化妝，Heidi需要穿上用皮膚顏色的顏料噴滿全身的「假人皮」，背部就加上一組凸出的脊骨，更特別精心製作了一組像真內臟。跟Heidi一起出席派對的老公Tom Kaulitz就扮成被Heidi襲擊的太空人。接受傳媒訪問，被問到今年為何選擇這個造型，Heidi直言靈感來自老公的樂隊Tokio Hotel：「因為他們相信外星人真的存在！」而且這個造型是兩夫妻在去年11月構思出來的。另外，派對的場地佈置得跟生化危機實驗室，更將紅色飲品裝進血包內，非常有心思。

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