英雜誌嚴選2019年50大單身漢！極多富二代　第一名緋聞多籮籮

說到時下演藝圈最有潛力、條件最好的黃金單身漢，你的腦海中會立刻浮現哪一位男星的身影呢？英國知名時尚雜誌《 Tatler》現在就列出2019年度「最佳黃金單身漢」排行榜，前10名的榜單可能會令你大為出乎意料！

英雜誌《Tatler》嚴選2019年50大單身漢，卻只公佈了前10名。（網站截圖）

第十名、Charles Robert George Innes-Ker：英國貴族，羅克斯堡的第11任公爵。

第九名、Matthew Healy：知名樂團The 1975的主唱。

The 1975主唱Matthew Healy於今年三月於阿根廷演出。（Getty Images）

極多激靚星二代！點圖看前第8至第4位國單身漢▼▼▼

第三名、Honorable Vere Harmsworth：DMG Media董事長的24歲兒子。

第二名、James Chester Campbell, Viscount：Isabella Cawdor的21歲兒子。

第一名、Brooklyn Beckham：今年才20歲的Brooklyn以享譽全球的「碧咸家族」大兒子封號風光奪冠，雖然一心想要成為職業攝影師的Brooklyn在去年從紐約頂尖名校帕森設計學院退學，不過輟學後Brooklyn很快就在媽媽 Victoria同名時尚品牌中就職，年輕又有顯赫明星家庭，跟Brooklyn在一起豈不就是可以少奮鬥好幾年嗎？

第一名、Brooklyn Beckham（IG@brooklynbeckham）

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