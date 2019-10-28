碧咸次子Romeo同「Eleven」極速分手？　被爆撻着17歲高挑模特兒

萬人迷碧咸二仔Romeo已經17歲，不少粉絲都讚Romeo遺傳了媽媽Victoria Beckham的氣質。跟大仔Brooklyn不同，Romeo過往並沒有傳出任何緋聞，直至今年3月外國傳媒爆出跟美劇《怪奇物語》（Stranger Things）15歲女星Millie Bobby Brown拍拖，但消息傳出一段時間後，就沒有下文。日前再有傳媒報道，原來Romeo的女友另有其人，就是同樣都是17歲的模特兒Mia Regan。

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外國傳媒報道指，Romeo跟Millie在聯合國兒童基金會晚宴上認識，當時Millie還頒獎給碧咸，她還在紅地氈表示自己是Romeo的粉絲，可惜兩人的關係維持了很短時間就無疾而終。消息傳出後，令一眾《Stranger Things》粉絲大感失望，不過身材高䠷的Mia也不比Millie差，更是Storm Model公司旗下的模特兒。據知，早前碧咸一家出席完2020倫敦春夏時裝周後，Romeo被傳媒拍得跟Mia一起外出，兩人高度約會，感覺很匹配。另外，Romeo的哥哥Brooklyn和弟弟Cruz都有在Instagram追蹤Mia，相信Mia跟Romeo家人相處得不錯。

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