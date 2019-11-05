Harry Styles遭女狂迷裝沖涼　嚇到2億盡掃寓所四周物業保隱私

英國人氣男團One Direction前成員Harry Styles是當紅偶像，在全球各地都有不少歌迷。日前傳出他豪擲1900萬英鎊（約1.92億港元）買下寓所附近的房子，並且大幅升級CCTV，就是為了躲避激情粉絲侵犯他的私隱。由於近月Harry遭一名露宿者瘋狂跟蹤騷擾，讓他不堪其擾，只得落重本保護自己。

25歲的英國男星Harry Styles官仔骨骨，且作風親民，是萬千少女心中的白馬王子，自然惹來不少狂迷（GettyImages／視覺中國）

根據英媒「鏡報」指出，Harry 3月時發現寓所附近有一名叫帕布歐的露宿者，好心的他特別出錢買三明治給對方充飢，豈料卻被對方纏上，不停跟蹤他長達3個月，讓他最後決定報警求救，帕布歐也在10月21日被判除1年的社會服務及罰款。加上之後有一次Harry在家中沖涼時，被瘋狂女Fans爬到公車上偷看，更讓他下定決心揼本保護自己私隱。

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消息人士透露Harry現在的心情很慌張：「Harry心想與其搬家，不如讓自己的環境變得更安全，所以他索性買下家裡四周圍的其他房子，這樣他就不會被輕易靠近，就像城牆一樣。」

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