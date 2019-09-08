【小魚仙】網民炮轟女主角選角差　Harry Styles親爆拒演王子原因

迪士尼將會指經典動畫《小魚仙》（The Little Mermaid）改編拍成真人版，不過自從宣佈戲中女主角「人魚公主」將由美國非裔女歌手Halle Bailey擔任後，電影的選角方面，就開始引來很大爭議。 7月中，曾經傳出「Prince Eric」這位王子，將會由Harry Styles擔任，令不少影迷都相當興奮。但結果Harry還是拒絕演出這個角色，外界對此有很多揣測，Harry近日終於親自回應拒演原因。

迪士尼將會指經典動畫《小魚仙》（The Little Mermaid）改編拍成真人版。（《小魚仙》動畫圖片）

近年迪士尼積極將多部經典動畫，改編成真人版搬上大銀幕，今年的《阿拉丁》、《獅子王》等票房成績都很不錯。早前在《阿拉丁》飾演「茉莉公主」的Naomi Scott更因為出色的演出和歌喉，紅遍全球。

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網民：童年回憶大崩壞

而《小魚仙》（The Little Mermaid）這部經典亦將會拍成真人版，不過在選角上就引起不少爭議，其中女主角由19歲非裔美國歌手Halle Bailey飾演，就令很多粉絲表示不滿，覺得這個版本的公主與原本是紅髮白皮膚的美人魚形象差大遠，大呼「回憶崩壞」，但同時都有影迷表示，期待看一個全新版本的《小魚仙》。

Harry Styles親自回應拒演原因

另一邊廂，外界甚至揣測Harry Styles上個月宣佈拒演王子，是與女主角的選角有關。不過近日Harry Styles接受外媒訪問時，就首度開腔回應，他表示自己拒演「Prince Eric」是因為他想把工作的重心放在最新的專輯上，「這段時期我想要專注在發表音樂上」，他又補充說：「參與這部電影的每個人都很出色，我相信這部電影會非常成功。」，他又提到自己會很享受觀看這部戲。

外界甚至揣測Harry Styles上個月宣佈拒演王子，是與女主角的選角有關。不過近日Harry Styles接受外媒訪問時，就首度開腔回應。（Twitter相片）

Harry Styles撐女主角Halle有才華

對於Harry Styles要拒演這個角色，不少網民都非常失望，覺得他是出演王子的不二人選，甚至有人將矛頭指向女主角Halle Bailey，覺得是因為她，Harry Styles才會拒演。有影迷表示，他們不是因為種族歧視，但Halle與人魚公主形象實在太大落差，甚至指「白王子與黑公主」這個組合不太合適。

不過，據知情人士指，Harry Styles其實很喜歡整個電影的團隊，包括女主角Halle，「他覺得Halle很有才華和天賦，是個飾演愛麗兒的完美人選。」在網民大量的負面評價下，Harry有這樣暖男的想法，相信可令Halle感到些安慰吧！