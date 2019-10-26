陳百祥贊成警察「以暴止暴」　唔覺香港變得悲哀：撕裂就撕裂！

早前於社交網站流傳一段長達約兩分鐘陳百祥（阿叻）發表撐警言論影片，片中的阿叻為一班警員送上奶茶慰問打氣，並說：「如果我做警務署長好了，兩個月前就開了真槍。」網友反應兩極。

阿叻今晚（26/10）到將軍澳電視廣播城錄影節目《善心滿載仁愛堂》時，便就此事接受《香港01》訪問：「嗰日我探咗佢哋成兩個鐘頭，媒體就喺裡面揀咗個兩句出嚟，咁我亦都唔介意，因為係我講嘅，因為當啲暴徒暴力升級，去到不能容忍嘅時候，警察開槍保護自己係好正常，大家見到一大班人唔係示威，而係追住個警員將佢撳咗落地，用唔同嘅利器襲擊個警員，好彩旁邊有自己嘅伙記喺度，示威者轉向個名警員施襲，警員為保護自己及同袍開一槍，仲好好眼界打中佢膊頭，如果唔開槍，你哋覺得用咩方法可以制止到佢哋，佢哋升級嘅暴力，最終都要用暴力嚟去止暴，我唔覺得警察錯。」

阿叻今日（26/10）到將軍澳電視廣播城出席《善心滿載仁愛堂》錄影。（葉志明攝）

提到不少網民指出有示威者警員制服後仍遭暴力對待時，阿叻表示不同意：「邊有睇到被制服後仲有打？我睇嘅畫面就冇，我見到係制服後之後，被綁上膠帶後帶上警車，係佢哋反抗先再打，反抗制服唔到你，用返適當武力制服好合理，但如果捉到你之後，企喺度打就唔啱。」

問「開槍論」是否鼓勵警員開槍？阿叻直言：「我會鼓勵到差人開槍咩，如果係就一早鼓勵到差人開槍啦，我係警務署長、特首咩？如果要開槍就開咗好耐啦，而家就係香港警察過分克制，佢哋未到生死關頭都唔開槍，所以我唔覺得佢哋過分。」他更有感而發：「朱經緯在執行職務時，用支警棍掃一掃到個人，都要令到佢一生長糧冇晒，仲要判坐監，咁樣係合理咩？」問是否贊成成立獨立調查委員會？他直言：「冇問題，唔係而家，成件事完咗先查。」至於會否覺得香港現今景況好悲哀，他說：「社會變成點大家都睇到，我覺得一啲都唔悲哀，撕裂就撕裂。」

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