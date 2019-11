【視點31】杜汶澤陳百祥同場論局勢　阿澤：應承利君雅會以禮相待

香港反修訂《逃犯條例》運動持續多月,引起嚴重警民衝突,造成社會撕裂的局面,「藍黃」爭拗沒完沒了。連月來多次為香港人發聲的杜汶澤和曾多次表達撐警言論的陳百祥明日(5日)將出席香港電台「視點31」的直播節目《談局勢論民情》同場較量,討論現時香港局勢,消息一出就引起網民熱議。

(Facebook:香港電台視點31)

二人立場顯然誓不兩立,杜汶澤多次在社交網站發聲撐港人,亦身體力行出席多個遊行活動,七月時因一名網民企圖輕生,阿澤四出尋找該名網民,並在直播中聲淚俱下的畫面,依然令人相當動容。叻哥則一向是撐警人士,早前不但為警員送上奶茶慰問打氣,更表明:「如果我做警務署長好了,兩個月前就開了真槍」,引起網民熱烈批評。

杜汶澤曾四出尋找輕生者直播中聲淚俱下(杜汶澤Facebook截圖)

二人同場較量的消息一出,杜汶澤隨即在Facebook出post:「當收到利君雅嘅來電,我承認我係有啲緊張,因為佢始終係我偶像。之後佢同我講想搵我做「視點31」,話討論嘅對象係幻想自己如果係警務署長就一早開真槍嘅陳百祥,問我有無問題,我就話no 喇!自己脾氣唔係幾好,怕影響到香港電台一貫健康、持平同中立嘅影像(形象)。不過,雖然聽日唔係利君雅做主持,但係既然佢打得比我,我一定會支持佢。所以我應𠄘咗,做呢個節目。更加要多謝陳生應約。」

(網上圖片)

他亦表示看過大家的留言後,可能要令一眾網民失望:「至於我睇到港台fb有好多留言,希望我會爆粗甚至動武,我應承咗利小姐,會以禮相待,唔會令佢孭鑊,大家可以死咗條心。Oh by the way , 如果聽日警察4點想再開記招,我睇不必嘞,因為,根本唔會有人睇。聽日四點半香港電台電視部吖嘛,收到,我應該唔會去錯咗隔離商台嘅。」