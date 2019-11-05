【解決師】彭皓鋒內地拍劇4年後返TVB　談酬勞分別︰差幾遠㗎

TVB台慶劇《解決師》講述身為解決師的O Sir（王浩信飾）幫助黑幫解決難題的故事，而劇情愈來愈緊湊。現時講到洪和的新龍頭喬奕鋒（彭皓鋒飾）跟進興新龍頭太子（李天翔飾）合作，而太子的父親蔣滔成立新進興跟太子抗衡，不過奕鋒嫌蔣滔礙事，設計殺害了他。喬奕鋒的角色充滿霸氣和兇狠，有TVB「御用惡人」之稱的彭皓鋒演得相當出色。

喬奕鋒在劇中是奸角。（電視截圖）

劇情講到太子跟喬奕鋒似仍是合作，但又互有不滿，究竟之後的發展會是怎樣？《香港01》記者向彭皓鋒查詢，被問到喬奕鋒之後會否再狠下毒手？他回答︰「壞人就緊係會㗎啦，都會嘅。（再有角色會死？）會㗎，會㗎。（之後同太子會繼續合作？）會嘅，如果唔係點搞事啊！」他就預告之後劇情也會峰迴路轉，「都幾估唔到㗎你哋應該！」不過他就先賣個關子不肯透露。在此推測一下，下一個有危險的會不會是Jovy（唐詩詠飾）？事關Jovy身為蔣滔的女兒，身份上也可能有危險？

這一幕太子去找喬奕鋒算帳，反被他痛毆，劇情精彩。（電視截圖）

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彭皓鋒在1996年參加無綫電視藝員訓練班後成為TVB藝人，演過的電視劇過百套，他在2012年曾轉投香港電視。其後，他開始在內地發展，拍網劇﹑網絡電影。2016年，彭皓鋒憑網路電影《老師上錯身》入圍《美國荷李活國際電影節》，並成功奪得「最佳男配角」和在2017年，憑《破冰》奪得《加拿大金楓葉國際電影節》網路電影組別「最佳男主角」，揚名國際。隔了4年，到上年他才返TVB拍《解決師》，彭皓鋒解釋自己主要跟監製劉家豪和梅小青拍劇，所以就跟對方回TVB。

Jovy身為蔣滔的女兒，身份上也可能有危險？（劇照）

彭皓鋒直言是因為劉家豪和梅小青，他才有機會到內地拍劇，有更多的演出機會。講到在內地拍劇的幾年，彭皓鋒表示︰「嗰時（我）係唔識普通話㗎，咁但係我拍《衛子夫》就全廣東話對白，我用返廣東話，因為我戲裏面個partner係同我一齊負責做搞笑嘅部分嘅，嗰個內地女演員完全聽唔明廣東話，咁我試吓（用）普通話。」他就不斷向其他人請教學習，「劇組啲人就以為我好勤力，成日揸住個劇本周圍問人嘢咁，咁佢哋就話『我覺得你好勤力，所以就介紹你去第二個劇組』。」所以認識到更多人，有更多的演戲機會。

拍《解決師》也是因為劉家豪監製叫他接這個角色，因為對方曾幫過他，所以「佢哋叫到一定返！」（受訪者提供）

聽說內地拍劇的機會多，而且相對上較輕鬆，酬勞又較豐厚。彭皓鋒指機會是一年比一年多，至於輕鬆與否，他覺得也是視乎情況，「內地有啲劇組都拍成十幾廿個鐘㗎，不過大家唔知咁解咋嘛！唔係係唔辛苦㗎，都差唔多。」酬勞方面，他笑言︰「差幾遠㗎。（多過喺香港？）一定多過！你諗下我咁大頭家我都要維持㗎。」彭皓鋒近年獲頒的獎項都是憑內地作品內的演出得到的，不過他就指沒有太介意在哪裏拍劇帶給他更多，「其實對於我嚟講有戲做就OK㗎啦，我又冇乜所謂，有獎係一個好大嘅鼓勵，但係就算冇獎我都係咁做，所以我唔覺得（係）邊度嘅問題。」

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