廖子妤結束3年情回復單身　與周祉君仍是朋友：大家都要開開心心

廖子妤（Fish）今天（６日）出席ViuTV新劇《地產仔》的拜神儀式。這次Fish參演劇中最特別的是要她女扮男裝，「我之前都有飾演過男仔頭角色，咁次將男仔變成男人。我要瘋靡萬千少女，所以我有好多女粉絲，所以我要練習好多追女仔嘅招式。」

Fish直言新劇造型受到很多人的讚美。（陳順禎攝）

Fish這次造型令她增加自信，她透露原來的自己並不是一個有自信的女生：「我著咗呢件衫好似著咗一套盔甲一樣，每日都意氣風發，對我有好強嘅保護作用。我真係好怕同人接觸，但我依家發覺冇咁驚，同埋我覺得做男仔真係好好，因為可以不顧儀態，對腳可以有幾開打咁開，真係變好麻甩。」

由於造型相當男性，劇中演員對待Fish也像男性一樣。（陳順禎攝）

這劇集內容主要說是香港買房子的問題，對於Fish來說，現在在香港買樓真的很困難：「其實香港要儲好多錢先買到，如果我自己真係未有計劃。可能我會係馬來西亞同阿妹一齊夾買畀屋企人，因為都同佢出咗嚟做咗野咁耐。」

Fish今次與同公司的陳穎欣一同參演劇集《地產仔》。（陳順禎攝）

在訪問當中，提到Fish會否希望與拍拖3年的演員男友周祉君在香港一起買樓，Fish直言已經與他分開了一段時間，現在是單身，分手原因便不多說：「其實我好開心依家自己一個住，我係好需要一個個人空間嘅人嚟。大家已經都係好朋友，我哋身體健康，開開心心啦。」