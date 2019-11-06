【解決師．有片】疑將對白「黑警」改為「內鬼」　改得哽耳變漏洞

近月來因為《逃犯條例》風波，TVB除了活動被迫多次取消外，有些劇集都傳因敏感題材而押後播映，包括《機場特警》。《解決師》作為一部校園、黑社會、警察的三重關係劇，警察劇情絕對是難以避免，更要命的是，劇中有警察叛變幫黑社會的劇情。

張國強是警隊的內鬼。(劇照)

在星期五晚播出的第15集中，張穎康和馮盈盈在家中的一段對話，對白中多次提及「內鬼」的字眼，但耳利的觀眾一聽就聽得出，當「內鬼」一出其實是另一條聲道。

這段對話出現多次改動。(螢幕截圖)

即睇當時情形：

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其實用另一條聲道蓋過原聲那條，這個情況經常在無綫劇出現，通常情況發生在藝員讀錯對白，但又不想重新拍攝節省成本，通常會叫那位藝員重配正確讀音，而今次《解決師》聽得出張穎康、馮盈盈重配「內鬼」一字，至於兩位演員原本是說甚麼詞語呢？以張穎康及馮盈盈的口形猜測，相信是「黑警」兩字，而這兩字在香港比較敏感，TVB將它刪走改成溫和字眼絕對無可厚非，但改的手法實在有點差，其實可以有更好的處理手法。張穎康和馮盈盈同是TVB親生藝人，要他們錄個音不難，其實如果要他們重拍一幕，相信也不是問題吧？不過亦有可能這個詞語在劇中經常出現，所以難以用重拍方式更正。

《香港01》就是否改動過配音一事問過監製陳志江和TVB公關部，但兩邊也暫時未有回覆。