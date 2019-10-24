【解決師】出場雖短但印象深刻　TVB隱世大隻仔操FIT過程全公開

《解決師》劇中不少型男登場，王浩信、丁子朗、李天翔和張頴康等，不過其實有一位TVB小輩是禾桿冚珍珠，衣衫裡面竟然是一身橫練肌肉的肌肉，更是健美比賽的選賽者。 這位小生在劇中已經慘死，相信有追看的人都知道是哪一個角色，就是被Man Sir（張頴康飾）派入進興做臥底的阿海（陳偉洪飾）。

陳偉洪是2009年香港先生少年組冠軍，入行原來已經有十年，但勉強能說是代表作的只有在2011年於《點解阿Sir係阿Sir》飾演蔣進一角，其後一直都是只是大配角，鮮有突出的角色和重量的戲份。今次《解決師》飾演臥底，可惜幾集後就死了，不過過程悲慘也容易令觀眾留下印象。

陳偉洪戲份得好少。(螢幕截圖)

其實陳偉洪最初並不是大隻仔，突破操肌原來有原因，在接受《香港01》訪問時，他說：「3個月前拍完套劇有個空檔劇，我覺得唔好浪費咗佢，定個目標畀自己，做一件事去紀錄我做gym，所以決定去參加健美比賽。過程係艱辛嘅，我都估唔到自己可以堅持咁耐，得三個月去準備比賽，有三個階段，頭一個月係增磅，嗰段時間我去又腫又肥，增到去差唔多200磅。」

佢增肥階段真係好漲。(受訪者提供)

增完磅之後，就要瘦身！這個階段最辛苦，他說：「由餐餐食到好飽變成食唔飽，呢個階段開始有少少唔開心，因為要控制食量，肚餓冇嘢食個人就好易忟憎，唔食飯轉食蕃薯，唔食油膩嘢，盡量keep住啲肌肉，每個星期訓練六日，一日兩次，堅持到真係一件好困難嘅事。」

一齊睇吓陳偉洪喺呢段期間食啲咩喇！(受訪者提供)

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成功瘦身後，為了比賽有更健美的身形，要開始脫水，他說：「第三個階段其實係去到一個比賽狀態，每日都要控制食量、飲水量，唔可以多唔可以少，呢段時間更辛苦，有啲似喪屍，行步路都覺得用唔盡啲力，開始個人要甩水，等肌肉啲紋路出嚟，比賽前24小時水都唔可以飲，盡量去乾身。」

背面真係好勁。（資料圖片）

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身為一個演員，除非你已經紅到做主角劇接劇，不然其實會有好多時間空閒出來，陳偉洪也不例外，加上遇到家人離世，更令他明白到時間的重要性。「演藝路上有好多時候你會好得閒，有時唔知做乜就會浪費時間，而家入行差唔多十年，有時有人問我除咗拍劇仲會做啲咩呢？呢兩年開始有體會，我婆婆嫲嫲都係呢兩年離世，我開始反省自己呢十年其實做過啲咩呢？如果下一刻我人生就結束，我成日都喺度諗，點樣令自己充實啲，咁啱呢段時間有個空檔，我唔想嘥咗呢段時間，想自己做人目標清晰啲，先參加呢個比賽。」

陳偉洪參加健美比賽的相片。(受訪者提供)