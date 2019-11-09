錢嘉樂堅持真實動作拍攝 連張家輝古天樂都好難接受

回顧香港70至90初期，港產動作電影大行其道，出產過無數功夫英雄及警匪槍戰電影，電影產業成績輝煌，可以話正值黃金年代。不過隨著科技發展及社會不斷進步，大部份爆破飛車特技場面，後期都由電腦CG特效製作，所以大多演員對舊式拍攝手法拳拳到肉打鬥場面有微言，錢嘉樂慨嘆：「用後期製作出嚟嘅效果，咁呢啲只係一個演員，實實在在做出嚟嘅，先係武打巨星。」

錢嘉樂感謝香港政府支持香港電影業，明白到香港地少人多，在審批場地需時，希望政府能夠將審批時間縮至三月時間，遷就香港電影公司運作模式。（葉志明攝）

演員質疑實拍特技動作場面雙方差點反目



縱橫影藝圈超過三十年，現任《香港動作特技演員公會》會長兼武術指導的錢嘉樂，初入行時為港產片龍虎舞獅（洪家班），對於港產動作電影如今非昔比，嘉樂仔有一番感受：「其實大家如果有留意到我拍嘅電影，我都要求實拍嘅，好多演員就因為咁差啲同我反面，佢哋會質疑我宜家仲要咁拍，我就會解釋畀佢哋聽，點解我哋會出咗個國際巨星李小龍同成龍，正因為佢兩個都係真真實實咁做出嚟，先成為巨星。如果係畫出嚟又或者用後期製作嘅話，咁呢啲係一個演員，呢啲人大有人在，而我哋正正做緊呢樣嘢。」

錢嘉樂表示80年代香港特技人揚威國際 連荷里活都聞風喪膽話呢班人傻。（葉志明攝）

曾與兩大影帝張家輝古天樂合作有爭拗



嘉樂提到當年為電影《使徒行者》擔任動作導演時，曾與兩位影帝級人馬張家輝和古天樂因拍攝動作特技時有拗撬，有感而發話：「我最貼身嘅感受就係，當你要說服一個演員，再去同你用返80年代嘅方式去拍，佢哋好難接受，以前我就真係拍唔少喇，試過喺8樓咁高跳落去，被幾個汽油彈炸過都試過，以前係實實在在做出嚟，所以香港特技人連荷里活嗰邊都會覺得驚，心諗呢班人傻㗎，所以當時我哋係闖出名堂，咁所以我好想保留呢啲嘢，但我又唔可以不擇手段去迫佢哋去做，但我有同佢哋兩個解釋拍出嚟效果好嗰個唔係我，係你哋兩個。」

錢嘉樂為《使徒行者》擔任動作導演，在拍攝現場指揮。（無綫電視畫面截圖）

嘉樂認為要說服演員實景拍攝特技，難過登天。（葉志明攝）

打得出色觀眾加分 慨嘆演員不領情



嘉樂續說：「好似電影《東方不敗》林青霞和《皇家師姐》楊紫瓊，好記得當年睇完《皇家師姐》午夜場出到嚟啲觀眾就話條女真係幾好揪喎，但《東方不敗》林青霞更好揪就係，手指一彈熄支蠟燭，幾十人就死係面前，但人哋唔會話林青霞好揪，只係話程小東拍得勁，我話你想我攞呢個分？定係想呢啲畫面出到嚟之後，你哋啲演員攞分？點解我咁辛苦咁拍，要你哋自己嚟一個，係因為最後個畫面係你自己嘅角色張家輝演員攞分。」

錢嘉樂大讚林青霞在電影《笑傲江湖II東方不敗》中演技精湛。(影片截圖)

錢嘉樂大讚電影《皇家師姐》中楊紫瓊好打得。(影片截圖)

盼港府縮申請場地時間表 配港影業發展



要促成港產動作特技電影重生，除要靠一眾演員之外，還要香港特區政府配合批出場地供拍攝，但嘉樂直指現有政策下批出場地需時過長，令很多電影投資方卻步，形成一個重大障礙：「其實自從我做咗會長之後，都有同政府相關部門開會傾過呢個問題，初頭我唔了解外國製片嚟到香港拍嘢可以咁樣封路，而我哋就唔得，咁原來外國片佢哋差不多九個月至一年之前經已申請，咁我哋就反映番香港製作唔可能一年前已經養呢班人，係冇可能埋到班嗰啲製作費，希望佢哋可以縮短審批時間至三個月，配合番我哋香港電影公司會做嘅嘢，咁所以佢哋明白宜家慢慢微調去遷就。」