鍾欣潼老公被爆拒絕造人兼深夜陪女網紅吃飯　賴弘國親自回應

阿嬌（鍾欣潼）去年與小8歲的台灣醫界「王陽明」賴弘國拉埋天窗，結婚一年卻屢傳「婚變」，但最近有網友自稱是始作俑者，捏造事實，還特地發出手寫致歉信。事件剛剛平息，日前又有賴弘國的「負面消息」在網絡瘋傳。

事緣阿嬌近日透露已經雪了3粒卵，不過因老公太忙，所以孕事拖後。但在前日（8日），有微博網友上載了一條台灣網紅名媛分享的一條吃宵夜短片，男主角正是賴弘國。該網友還寫到，用餐期間，名媛還特地騷身材，擺出S造型，而賴弘國也開心擺各種pose，非常開心，太太忙於工作，自己夜晚卻陪其他女人吃飯聊天，還在文末指出屢傳婚變實在是「無風不起浪」，質疑「阿嬌老公自稱工作忙拒絕造人，卻在深夜陪女網紅吃飯」，令不少網友替阿嬌抱不平。

賴弘國正是與該好友用餐。（微博@娛樂扒叔）

事後，賴弘國也在該微博下親自回應：「您好，謝謝關心，我們在忙碌之餘，積極備孕中，希望大家給我們祝福。我相當認同無風不起浪，輿論的風，屢次創造『婚變』的浪，相當搏眼球。但我婚姻幸福美滿，老婆的新電影#失蹤#即將上映，還有#鍾欣潼演員請就位#精彩絕倫，大家一定不能錯過。」還在文末Tag短片中的好友，稱其變成網紅了。

網友見到後也紛紛留言：「相信你，祝福你和嬌姐甜甜蜜蜜」、「希望不要當面一套，背後一套！祝福你們」、「好好對嬌」等。

賴弘國親自回應。（微博視頻）

這位所謂的「女網紅」叫楊秀容（Janet），與賴弘國分屬好友，會找他做醫學美容，一班朋友經常飯聚，在男方的IG中也有不少兩人的合照。而且楊秀容與比自己細6年的前夫Steven，育有一對雙胞胎兒子，又跟很多明星名媛相熟，相信只是誤會一場。