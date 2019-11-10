姜漢娜《Running Man》自爆平躺治情傷　與王大陸異地情疑告終

今日（10/11）播出的韓國SBS綜藝節目《Running Man》邀請到泫雅、姜漢娜、李國主和新晉女團EVERGLOW成員施賢擔任嘉賓。姜漢娜曾與台灣演員王大陸傳緋聞，她在節目中突然自爆近日與男友分手，令在場的主持劉在錫、宋智孝、金鍾國（又譯：金鐘國）、Haha、李光洙、梁世燦、全昭旻、池錫辰和嘉賓非常震驚。

姜漢娜擔任今日播出的《Running Man》嘉賓。（IG/@k_hanna）

今集《Running Man》有咩嘉賓？

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姜漢娜透露近日大多時間都在休息，又說：「最近一直躺着，因為剛剛分手了，靜靜躺着的時間就多了很多，躺到喉嚨疼，於是買了個頸椎枕頭。」眾人聞言紛紛安慰姜漢娜，她則表示已經走出分手之痛，現時不是十分痛苦。姜漢娜的分手言論一出，不少人推測姜漢娜的前度是王大陸，因為姜漢娜與王大陸因拍攝內地網劇《鬼吹燈之牧野詭事》而結識，之後多次被發現與王大陸出雙入對和外遊，雖然兩人多次否認戀情，但外界仍確信兩人正在交往中。

姜漢娜在節目中自爆最近與男友分手，矛頭直指王大陸。（IG/@k_hanna, @taluwang）

姜漢娜和王大陸戀愛蛛絲馬跡

直至今年初，王大陸被傳媒發現帶着貌似姜漢娜的化妝師回酒店，卻被姜漢娜方面澄清當時忙於拍劇，相中人不是姜漢娜，之後王大陸又被拍到帶新歡Ivy回家過夜，加上姜漢娜今次的分手言論，被外界認為王大陸和姜漢娜的戀情已告一段落。

姜漢娜與王大陸因拍攝內地網劇《鬼吹燈之牧野詭事》而結識，最近王大陸多次被拍到與女伴進出寓所，相信當時已經分手。（網上圖片）

姜漢娜日常照片