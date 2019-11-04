《Running Man》宋智孝扮憤怒鳥未算搶鏡　劉在錫化身羊駝最神似

兩星期前，金鍾國和Haha挑選在遊戲中落敗的宋智孝、梁世燦、全昭旻和劉在錫接受懲罰，而本星期《Running Man》中，節目組安排四人扮鬼扮馬受罰。（《Running Man》畫面）

一睇就知呢個係Angry Bird！（《Running Man》畫面）

全昭旻過往在《Running Man》曾扮成不同角色，扮小黃人反而碎料。（《Running Man》畫面）

全昭旻、梁世燦同宋智孝扮邊個？

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今集《Running Man》一開始，全昭旻、梁世燦、宋智孝和劉在錫先後到場，被導演要求打扮成小黃人（Minions）、《小魚仙》的烏蘇拉（Ursula）、憤怒鳥（Angry Bird）和羊駝，當中最神似的必定要數扮羊駝的劉在錫，皆因劉在錫在化妝師精心打扮下，與羊駝幾乎和倒模一樣，被節目組形容「一模一樣，無法否認的相似率」，而且在追捕環節中，化身成羊駝的劉在錫巧妙躲在草叢中，和羊駝一樣與大自然融為一體，直到最後一刻才被李光洙捕捉，可見劉在錫的羊駝Look的確非常成功。

由於劉在錫太似羊駝，因而被節目組稱為「劉駝」。（《Running Man》畫面）

劉在錫巧妙躲在草叢中，像羊駝一樣與大自然融為一體。（《Running Man》畫面）

雖然劉在錫最後一刻被李光洙捕捉，對方也不禁驚呼：「完全嚇了一跳！」（《Running Man》畫面）

逐格睇劉在錫變身過程