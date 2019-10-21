《Running Man》李光洙遇翻版即笑到碌地　金鍾國靠一招成功忍笑

相信不少讀者都有玩過忍笑遊戲，面對非常搞笑的事物，參賽者除了爆笑敗陣，似乎別無他法。昨日（20日）播出的韓國SBS綜藝節目《Running Man》中，八位主持劉在錫、宋智孝、金鍾國（又譯：金鐘國）、Haha、李光洙、梁世燦、全昭旻、池錫辰接受節目組安排的忍笑挑戰，其中金鍾國和李光洙玩遊戲的過程成功令不少觀眾笑爆嘴！

金鐘國與李光洙齊齊挑戰《Running Man》的忍笑任務。（《Running Man》畫面）

今集《Running Man》為主持設下五大難關，包括與長鼻毛女學生合照、光顧臉上塗顏料的鯽魚餅姨姨、與側空翻女士合照、看見導演的禿頭鬼臉，以及與「翻版李光洙」前籃球運動員韓基範見面。池錫辰和梁世燦均挑戰失敗，於是一眾《Running Man》主持決定派出金鍾國和李光洙一同闖關。

節目組安排五個任務引主持爆笑，李光洙笑到倒地而淘汰。（《Running Man》畫面）

《Running Man》五大爆笑難關

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為了完成所有任務，金鍾國和李光洙出盡奇招，包括迴避直視容易發笑的人物、互相掌摑、催眠自己處於憤怒情緒等，而最奏效的方法是裝作哭泣，金鍾國每當想笑的時候，就會裝作放聲大哭，不只能夠逃過節目組法眼，還能減低想笑的欲望，就連面對「翻版李光洙」時，金鍾國也是以裝哭來忍笑，最終金鍾國成功完成所有任務，全個遊戲過程令觀眾捧腹大笑！

金鍾國為了通過所有任務不斷裝哭。（《Running Man》畫面）