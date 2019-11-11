【Watchmen】女友「靈絲」二代登場　解構曼哈頓博士版藍色自慰棒

延續2009年電影《Watchmen》（香港釋名《保衛奇俠》）故事的電視劇集HBO《Watchmen》播至第一季第三集，本集故事以曼哈頓其中一任女朋友二代「靈絲」（Silk Spectre）為主軸。

時間線發展至現代，Laurie Blake（亦即是電影中的靈絲）成為了FBI的探員之一，並致力於追捕城市內的蒙面執法者。這批執法者不同於蒙面義警，因為他們並沒有與政府合作，而被視之為不法之徒。劇集開頭，Blake在一個藍色電話亭中說着一個，關於Nite Owl（夜梟）、Ozymandias（法老）以及Dr. Manhattan（曼哈頓博士）以及小女孩的笑話，而笑話的最後說的那個「用磚頭殺死了上帝」的正是她自己。

一如前兩集，畫面中仍然隱藏着大量彩蛋。畫中的正是Nite Owl（夜梟）、Ozymandias（法老）以及Dr. Manhattan（曼哈頓博士）三人，而第四位就本集主角Laurie Blake（Silk）。（截圖 / HBO《Watchmen》）

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這個藍色電話亭的另一邊就是住在火星上的曼哈頓博士。（HBO劇照 / 《Watchmen》）

本集中，Laurie Blake（二代「靈絲」Silk Spectre）的一幕也是重要看點之一，結尾拿着曼哈頓博士版本的藍色自慰棒更引起網民熱討。編劇之一的Damon Lindelof向外國網站Decider透露，這是另一編劇Lila Byock的主意。因為箱中的照片正是她母親（第一代靈絲）與曼哈頓博士，而她拿着這支藍色自慰棒時，正是包含了自己對母親，以及她對舊情人曼哈頓博士的複雜感情。「我們想藉此呈現出蘿莉的心情，對曼哈頓博士的羈絆讓她無法前進。另一件有趣的事，如果你和全宇宙最有力量的人談過戀愛，你怎麼還能愛上其他人？」

曼哈頓博士版藍色按摩棒...（HBO劇照 / 《Watchmen》）

《Watchmen》編劇Damon Lindelof：「這是關於世代的創傷以及與父母之間複雜關係的劇集的，如果初代靈絲在床頭上放着一張唇膏吻痕的『笑匠』照片，那將會相當奇怪，就算Laurie Blake（靈絲）也會認同，但是她又不想表示自己還想念着去曼哈頓博士……」所以這個靈絲想念「舊情人」曼哈頓博士的表達方或，最終就變了一根曼哈頓博士版本的藍色自慰棒。