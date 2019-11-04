【See】劇集評分現兩極化　Jason Momoa暗示蘋果一個舉動感失望

AppleTV+已於11月1日開始投入服務，其原創製作劇集都正式上架，劇迷亦可以一星期免費收看首三集。可惜大部分劇評人對認為重頭劇集《晨早直播室》（The Morning Show）劇情沉悶，而由「水行俠」Jason Momoa主演的《重見光明》（See）遭大量負評，令人大跌眼鏡。雖然劇評人唔Like，但觀眾卻很受落，在爛番茄奪得84%的高分。對於劇評人的負評，蘋果或劇組方面暫時都沒有任何回應，不過日前Jason Momoa接受外國傳媒訪問時，就大爆劇集的「致命死因」。

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《See》已經在AppleTV+上架。（AppleTV+圖片）

《See》是蘋果的原創劇集，班底及演員陣容強勁，有《Peaky Blinders》的編劇Steven Knight及電影《飢餓遊戲》（The Hunger Games）系列導演Francis Lawrence執導，還有Jason Momoa和曾奪得奧斯卡最佳女配角的Alfre Woodard主演。劇集背景設定在數千年後的未來世界，主要講述人類經過病毒爆發後喪失視力，就連提及人類曾經擁有視力都變成禁忌。主角Baba Voss（Jason Momoa飾）是位戰士領袖，其初生的一對仔女卻竟然擁有視力，除被長老視為邪惡，同時Queen Kane（Hera Hoeks飾）欲追殺一對仔女，做為父親和族人的領袖，Baba Voss必須保護人類未來的關鍵。

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擁有龐大資金的蘋果，今次非常揼本，每集拍攝花費高達1500萬美元，即每集約1億港元。觀眾可以選擇以畫質較高的影片格式觀看，亦擁有杜比全景聲，畫面和音響都比起其他影視娛樂串流平台質素更佳，提供了全新的高質煲劇體驗。可惜，單靠畫面音響都不能滿足觀眾在煲劇方面的追求，始終都要看劇本和整套劇集的緊扣性。

外國就有大量劇評人表示劇集題材雖然創新，但竟然要花3集去描述這個盲人虛擬世界觀實在太荒謬，當中亦有很多Bug位，令人難以理解。其實首集甚有追看性，無論打鬥場面、服裝、場景等，全部都引人入性。然後你想起所有角色都是自出世以來就失去視力，他們如何築起那個能夠擊退敵人的石牆，為何他們能夠不費力就能夠殺掉敵人。最令人感到奇怪的就是，既然看不到，為何會有「影子」這個概念？

Jason Momoa擔任《See》的主角。（電視畫面）

正當大部分劇評人都認為劇本不夠細緻和深度的時候，觀眾卻因為有「水行俠」的加持而很喜歡《See》，不過原來主角Jason Momoa和Alfre Woodard都為一個原因而對劇集感到失望。兩人日前接受訪問時表示，當大家都不是真的盲的時候，整個過程就變成一個很大的挑戰，Jason Momoa自嘲：「我們在劇中的眼睛，全部都是經過後製，如果大家不知道，都應該從我們的演技看得出來。」他續指在打鬥的過程中，不能看着對方來打：「你不能看着他們（演員），然後將眼鏡抹走。」

另外，飾演Paris的Alfre Woodard直言每個演員都很努力地以不同方式來演繹盲人，更暗示對蘋果很失望：「對於他們以特效將我們的瞳孔變成看起上來像盲人，因為在場有五十多人，而每個人的特性都不一樣。」