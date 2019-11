【Modern Love】新一代浪漫喜劇經典　安妮夏菲維靚住曬演技

雖然Netflix正專注和剛剛投入服務的Apple TV+打大仗,但OTT戰場並非只得它們兩間公司參與,不少「弱台」的實力也不容忽視,其中Amazon Prime Video便在上月18日公開由荷里活女神安妮夏菲維(Anne Hathaway)、《一百萬零一夜》男星迪柏特爾(Dev Patel)有份演出的重頭劇《Modern Love》(摩登情愛),不讓「老大哥」和「新秀」獨領風騷。劇集反應亦相當不俗,在Rotten Tomatoes和iMDb中也得到可觀評分,而Amazon亦已經宣布續訂第二季。

劇集《Modern Love》是一共八集、改編自《紐約時報》同名專欄的單元劇,每集都由不同角色組成不同的故事,探討世上不同形式的愛,包括性愛、浪漫、家庭、柏拉圖式愛情和自愛。(Amazon《Modern Love》)海報)

當然,對不少觀眾來說最矚目、最期待的絕對是由安妮夏菲維、男星Gary Carr主演的第三集《Take Me as I Am, Whoever I Am》(愛我本來的樣子),而這個單元也沒有令觀眾跌眼鏡,因為除了有賞心悅目的歌舞表演,亦有女神大騷精湛演技,最重要的是故事情節既能使人揪心又能令人感動。在《Take Me as I Am, Whoever I Am》裏面,安妮夏菲維飾演的律師Lexi在超級市場邂逅由Gary Carr飾演的完美男神,並相約對方再見面食晚飯。不過,到了約會當日,安妮夏菲維卻整天賴在床上,直到男神打電話叫她落樓,她才以素顏頹Look現身,不像之前的花姿招展,搞到男神退避三舍。

至於為何安妮夏菲維會有如何舉動,原來她小時候便已經患上了躁鬱症,時而情緒高漲時而陷入低潮,每次意志消沈,她便賴在床上幾天以至幾星期。到她走出情緒谷底後,她便立刻打電話給男神,再約對方見面,可是與男神約會前,她卻突然發作……

安妮夏菲維在《Take Me as I Am, Whoever I Am》中不但載歌載舞,更有多段崩潰戲,甚考體力和演技。(Amazon《Modern Love》劇照)

雖然安妮夏菲維演出扣人心弦,但是這一集卻非最好睇的故事,原因是第二集《When Cupid Is a Prying Journalist》(當八卦記者化身愛神邱比特)比它浪漫得多,觀眾欣賞這集時如同走進了秋意甚濃的紐約童話。

在《When Cupid Is a Prying Journalist》裏面,迪柏特爾飾演的交友軟件公司CEO接受雜誌記者(Catherine Keener飾)訪問,記者在訪談完成後多口一問他曾經認真戀愛過,他開始談起自己之前一段沒有開花結果的愛情史,並要求記者不要刊登這段故事:他在見工時遇上與他一起應徵的女生,經過認識、約會,兩人開始相戀兼同居,最後卻因為女方一時出軌,令兩人的關係走進不可挽救的局面,而他亦成為了寄情工作的行屍走肉,直至一個月前他們拖着各自的伴侶,在街上擦肩而過,他才意識到「她」才是一生中最愛。迪柏特爾不知道下一步怎樣做,記者跟他說故事刊登在雜誌上的話,所有問題都會迎刃而解,眼見迪柏特爾非常懷疑,記者便細說自己的愛情故事……

迪柏特爾近年愈來愈紅,自《一百萬零一夜》打響名堂後,片約一直接不停,2016年更憑《漫漫回家路》角色提名奧斯卡男配角,以及勇奪英國電影學院獎最佳男配角。(Amazon《Modern Love》劇照)

當然,除了第二、三集之外,由女星Cristin Milioti、男星Laurentiu Possa主演的首集《When the Doorman Is Your Main Man》亦非常值得一看,而劇組亦為了減低單元劇「散修修」通病,特別安排各集主角在最後一集出現,令整件事更圓滿、更「紐約」。可是,個別的集數故事可觀性偏低,令人覺得整套劇集質素有點參差不齊。