【Modern Love】新一代浪漫喜劇經典　安妮夏菲維靚住曬演技

雖然Netflix正專注和剛剛投入服務的Apple TV+打大仗，但OTT戰場並非只得它們兩間公司參與，不少「弱台」的實力也不容忽視，其中Amazon Prime Video便在上月18日公開由荷里活女神安妮夏菲維（Anne Hathaway）、《一百萬零一夜》男星迪柏特爾（Dev Patel）有份演出的重頭劇《Modern Love》（摩登情愛），不讓「老大哥」和「新秀」獨領風騷。劇集反應亦相當不俗，在Rotten Tomatoes和iMDb中也得到可觀評分，而Amazon亦已經宣布續訂第二季。

劇集《Modern Love》是一共八集、改編自《紐約時報》同名專欄的單元劇，每集都由不同角色組成不同的故事，探討世上不同形式的愛，包括性愛、浪漫、家庭、柏拉圖式愛情和自愛。（Amazon《Modern Love》）海報）

當然，對不少觀眾來說最矚目、最期待的絕對是由安妮夏菲維、男星Gary Carr主演的第三集《Take Me as I Am, Whoever I Am》（愛我本來的樣子），而這個單元也沒有令觀眾跌眼鏡，因為除了有賞心悅目的歌舞表演，亦有女神大騷精湛演技，最重要的是故事情節既能使人揪心又能令人感動。在《Take Me as I Am, Whoever I Am》裏面，安妮夏菲維飾演的律師Lexi在超級市場邂逅由Gary Carr飾演的完美男神，並相約對方再見面食晚飯。不過，到了約會當日，安妮夏菲維卻整天賴在床上，直到男神打電話叫她落樓，她才以素顏頹Look現身，不像之前的花姿招展，搞到男神退避三舍。

至於為何安妮夏菲維會有如何舉動，原來她小時候便已經患上了躁鬱症，時而情緒高漲時而陷入低潮，每次意志消沈，她便賴在床上幾天以至幾星期。到她走出情緒谷底後，她便立刻打電話給男神，再約對方見面，可是與男神約會前，她卻突然發作……

安妮夏菲維在《Take Me as I Am, Whoever I Am》中不但載歌載舞，更有多段崩潰戲，甚考體力和演技。（Amazon《Modern Love》劇照）

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+ 7 + 6 + 5

雖然安妮夏菲維演出扣人心弦，但是這一集卻非最好睇的故事，原因是第二集《When Cupid Is a Prying Journalist》（當八卦記者化身愛神邱比特）比它浪漫得多，觀眾欣賞這集時如同走進了秋意甚濃的紐約童話。

在《When Cupid Is a Prying Journalist》裏面，迪柏特爾飾演的交友軟件公司CEO接受雜誌記者（Catherine Keener飾）訪問，記者在訪談完成後多口一問他曾經認真戀愛過，他開始談起自己之前一段沒有開花結果的愛情史，並要求記者不要刊登這段故事：他在見工時遇上與他一起應徵的女生，經過認識、約會，兩人開始相戀兼同居，最後卻因為女方一時出軌，令兩人的關係走進不可挽救的局面，而他亦成為了寄情工作的行屍走肉，直至一個月前他們拖着各自的伴侶，在街上擦肩而過，他才意識到「她」才是一生中最愛。迪柏特爾不知道下一步怎樣做，記者跟他說故事刊登在雜誌上的話，所有問題都會迎刃而解，眼見迪柏特爾非常懷疑，記者便細說自己的愛情故事……

迪柏特爾近年愈來愈紅，自《一百萬零一夜》打響名堂後，片約一直接不停，2016年更憑《漫漫回家路》角色提名奧斯卡男配角，以及勇奪英國電影學院獎最佳男配角。（Amazon《Modern Love》劇照）

當然，除了第二、三集之外，由女星Cristin Milioti、男星Laurentiu Possa主演的首集《When the Doorman Is Your Main Man》亦非常值得一看，而劇組亦為了減低單元劇「散修修」通病，特別安排各集主角在最後一集出現，令整件事更圓滿、更「紐約」。可是，個別的集數故事可觀性偏低，令人覺得整套劇集質素有點參差不齊。