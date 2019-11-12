綵排時仍叫《萬千星輝賀台慶》　無綫11.19台慶騷臨時變14字新名

無綫電視上周五（8/11）安排傳媒採訪台慶節目綵排，清楚見到張振朗等藝人合照時都貼上《萬千星輝賀台慶》的宣傳貼紙。（資料圖片）

下周二（19/11）就是無綫電視台慶，當大家以為翡翠台會一如以往，於晚上現場直播大型綜藝節目《萬千星輝賀台慶》的時候，周一晚（11/11）有觀眾留意到節目宣傳短片，指翡翠台將會在11月19日晚上8時半播放《珍惜香港 發放娛樂 TVB 52年》，新名長14個字，如果只看截圖，不看短片，很難令人聯想到這個節目，原來就是易名後的新版《萬千星輝賀台慶》。

這條30秒的宣傳片中，用來墊底的背景音樂都是大家耳熟能詳的那首主題歌曲，而「汪阿姐」汪明荃亦有講清講楚：「Do姐，台慶當晚我哋又合作做主持，你冇問題呀嘛？！」之後Do姐回答：「梗係冇問題啦，我哋有咩娛樂大家先？」汪阿姐以一貫站台做騷的口吻說：「犀利呀，我哋有全台藝員唱歌跳舞，瞓身演出，仲會送巨獎俾家庭觀眾𠻹呀！」

短片經已上載在無綫電視的官方facebook專頁及YouTube頻道，而留言的網民分為兩派，一方講明繼續不轉台，留言說：「期待！」、「好看！」，另一方則表明罷睇，有人甚至毫不留情說：「都已經無欣賞過大台嗰啲台慶無聊show好多年啦！」、「仲睇CCTVB既（嘅）。。。都係果（嗰）班停在九十年代的潮童 - 企領polo、黑超當頭箍。」

《萬千星輝賀台慶》是無綫台慶大騷，此節目名沿用31屆後，今年改名為《珍惜香港 發放娛樂 TVB 52年》，屆時將由汪明荃、鄭裕玲、陳百祥、陳貝兒、陸浩明、麥美恩擔任主持。（資料圖片）

每年台慶夜，一眾無綫花旦都會盛裝出席，積極爭取曝光，開心自己開心人。（資料圖片）

有觀眾留意到周一（11/11）晚在翡翠台播放的節目宣傳，台慶騷已由《萬千星輝賀台慶》改名為《珍惜香港 發放娛樂 TVB 52年》。（YouTube截圖）

製作部回覆指社會面對困惑矛盾：「珍惜香港」做台慶主題最合適！

據知今次台慶騷改名事出突然，有讀者報料指：「之前個Promo都仲係叫《萬千星輝賀台慶》㗎！」沒有截圖，口講無憑，於是翻查跟台慶有關的報道，發現上周五（8/11）傳媒去到無綫將軍澳電視城採訪台慶綵排期間，出席的藝人身上都貼有《萬千星輝賀台慶》的宣傳貼紙，以便他們受訪時，節目名能在相片和影片中出現，無綫外事部宣傳節目駕輕就熟，沒可能會出錯 ── 用舊貼紙宣傳新節目，是故有理由相信今次台慶騷易名過程倉促。

至於改名的真正目的是什麼？是否因為「反修例運動」持續，社會氣氛緊張才有此決定？2020年的台慶會否重新使用舊名？上述問題，記者曾向無綫電視查詢，製作部回覆指，無綫電視是一間與香港人一起成長的電視台，同喜同悲，希望透過《珍惜香港 發放娛樂》這個節目為香港人注入正能量，為香港打氣。「今日，香港社會正面對矛盾與困惑，在今年TVB生日的這個日子，我們覺得最合適的主題就是『珍惜香港』，至於『發放娛樂』，就是TVB的天職。願大家一同攜手，珍惜我們的香港，願香港變回一個開心溫暖的地方。」

縱觀全球的電視台，極少會像無綫那樣年年賀台慶。早在開台初期，「賀台慶」節目每年11月19日都會在王牌節目《歡樂今宵》播出，去到1978年，台慶騷漸見雛型，當年節目名為《歡樂今宵賀台慶》，往後兩年則分別叫《歡樂今宵賀十二週年台慶》（1979）以及《歡樂今宵台慶之夜》。1981年台慶騷首次「分拆上市」，並有主題，名為《群星獻技賀台慶》，1982年無綫參考日本富士電視台的《新春かくし芸大会》（意譯是《新春才藝大會》），製作《龍鳳呈祥賀台慶》，分為男藝員和女藝員兩組對壘，及至1988年，無綫總台由九龍塘廣播道搬至清水灣電視城，台慶騷便改名為《萬千星輝賀台慶》，後來並分拆為《翡翠歌星賀台慶》和《萬千星輝頒獎典禮》，前者於2009年之後停辦。

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無綫台慶騷曾多次改名，1988年無綫總台由九龍塘廣播道搬至清水灣電視城後，台慶騷就一直稱為《萬千星輝賀台慶》。（網上圖片）