【開嚟見我】梁凱寧頭炮節目談義教之旅　短裙套裝斯文又穩重

新無綫新聞小花梁凱寧（Maggie）加盟香港開電視，於清談資訊節目《開嚟見我》擔任嘉賓主持，不只觀眾對於Maggie能重回螢光幕前感到興奮，就連拍檔主持許楨亦表示不用全男班咁dry。

梁凱寧加盟香港開電視，頭炮節目是《開嚟見我》。（IG圖片／maggieleung0722）

Maggie 在今集節目中主要分享斯里蘭卡義教之旅的經歷，她提到在義教團隊中，有來自世界各地的義工，包括內地人、美國人、澳洲人等，當中有一個很特別的現象，就是內地人喜歡自成一角，不與其他國家義工溝通，而Maggie則與兩邊都有交流，她主動擔任起中外義工橋樑，鼓勵兩邊融合，不過內地人拒絕，「佢哋話『都傾唔埋，唔啱傾』，佢哋可能覺得當中存在種族問題，我覺得冇問題，可能我自己厚面皮，兩邊都傾得埋，外國人都歡迎我加入，唔會因為我係黃種人而唔同我傾偈。」

Maggie 又大讚內地人在英文讀寫方面比她更好，唯聽說方面有進步空間，認為他們如果能主動跨出一步與外國人交流，英語能力必定有更大的進步，「呢個現象不只出現在斯里蘭卡，之前去英美參加短期課程，我發現這種現象都幾常見。」

梁凱寧指內地義工的英文讀寫比她更好。（影片截圖）