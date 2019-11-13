Angelababy賀老公生日破婚變傳聞　黃曉明冧爆回覆獲讚寵妻狂魔

Angelababy（楊穎）同老公黃曉明結婚四年，兩人婚後育有兒子小海綿，一家三口非常幸福。不過兩公婆由去年開始多次傳出婚變的消息，而兩人一直都未有對外回應。今日（13日）是黃曉明42歲生日，Baby在微博發文向老公送上生日祝福，力破婚變傳聞！

Angelababy（楊穎）同老公黃曉明過往經常合體出席活動高調放閃，但近年少了同場，屢傳婚變。（視覺中國）

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今日是黃曉明生日的大日子，不少圈中好友包括楊紫、秦海璐等第一時間在凌晨於微博留言送上祝福，而Baby就在早上11點正，在微博發文：「生日快樂」，雖然只是簡簡單單的四個字，但大家第一時間想到的就是她為老公慶生，而黃曉明就隨即回覆：「謝謝老婆」，並附上心心及錫錫的表情，可見兩人感情未受影響，不是外界所傳的婚變。

Baby今日（13日）在微博發文，慶祝老公黃曉明42歲生日。（微博@angelababy）

黃曉明亦有冧爆回覆：「謝謝老婆」。（微博@黃曉明）

不過就有網友認為Baby的祝福太過敷衍，不但沒有寫明祝老公生日快樂，更不是第一時間在凌晨送上祝福，不如過往經常在網上放閃的作風。其實Baby同老公黃曉明近年的確互動變得越來越少，甚至沒有曬合照，雖然傳媒經常影到Baby陪小海綿玩，或黃曉明陪小海綿玩，但就甚少提及兩公婆帶小海綿一起玩。早前兩人同場出席中秋晚會時，不但分開與別人合唱，二人更沒有像其他夫妻檔一樣合體綵排，甚至被發現分開到場，在酒店分房住，連私下都毫無交流，令人懷疑Baby與黃曉明感情觸礁。而黃曉明現身機場被粉絲問到Baby的行蹤時，更面露尷尬，神情閃縮，甚至用手擦汗，令兩人婚變的傳聞越傳越烈。

早前Baby同黃曉明同場出席中秋晚會，但就分開與別人合唱。（視覺中國）

黃曉明同伊麗媛合唱《但願人長久》。（視覺中國）

而Baby在內地綜藝節目《奇遇人生2》中曾透露，對於外界只記得老公對自己很好，而不是靠作品令人留下深刻印象，感到不甘心同無奈。不過黃曉明確實對太太寵愛有加，在Baby 25歲生日時，他駕駛了一輛林寶堅尼現身，並將該跑車作為生日禮物贈送給Baby，可謂羨煞眾人。而同年年尾，在東方衛視舉辦的跨年盛典上，黃曉明騎着「馬」現身舞台，為Baby戴上皇冠，現場放閃。當年兩人的夢幻婚禮亦轟動全城，創下了明星婚禮紀錄，之後還在黃曉明的家鄉青島再辦了一場，無比風光。黃曉明絕對是公認的「寵妻狂魔」，曾因太太Baby在橫店拍戲時想吃雪糕，他就一口氣將整條街的冰淇淋全買回來，超狂寵妻舉動嚇呆眾人。雖然兩人近年少了互動，但如今Baby公開為老公送上生日祝福，也算是打破婚變傳聞的實證，反擊網民的猜測！

Baby早前上內地綜藝節目《奇遇人生2》，她在餐廳用餐時被老闆娘認出，談到對Baby的印象，老闆娘表示：「她老公很愛她這樣，但是現在有些緋聞，我不知道是真是假。」（視頻截圖）

當年Baby同黃曉明的夢幻婚禮轟動全城。（微博@angelababy）