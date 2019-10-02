【中餐廳3】屢遭網友批評壓力大　黃曉明認有恐懼：不太敢出門！

現年41歲的黃曉明，最近因為真人騷節目《中餐廳3》而成為話題人物。繼被網友嘲諷懷疑患有「中年王子病」﹑戴假髮出鏡等之後，最近更多了一個「背鍋俠」的稱號，使他再度成為熱話人物。

黃曉明因為太自大令他被網友嘲諷懷疑患有「中年王子病」。（微博圖片）

侍應入單竟「失蹤」 大家認定是黃曉明的錯

事緣有客人用完餐之後就去櫃台埋單，沒想到在對單的時候，客人指出菜單上原來還有一道菜沒有上台，之後店長黃曉明就細心核對發現該道菜在廚房單據被劃掉，令這道菜「失蹤」。當大家工作完畢之後就討論這回事，其他幾位員工都表示沒有劃過此菜單，之後他們就相繼指出覺得應該是黃曉明自己所劃的，應該是他自己忘記了吧！大家一致認為就是他錯。當大家以為此事就是他所做之時，在最新一集節目中，製作團隊就此事進行了調查，發現原來只是一場誤會，真正的劃單經手人原來是大廚林述巍，冤枉了黃曉明所以令他有「背鍋俠」的稱號。

黃曉明多了一個「背鍋俠」的稱號。（晉蛋資本微博圖片）

被誤會不覺委屈 承認面對網友批評壓力大

對此一事黃曉明在接受內地媒體訪問時就表示不會覺得不開心：「我不覺得委屈，因為我覺得一個人，努力做事的過程中，勢必會碰到很多的挫折﹑升級、失敗、誤解、被人嘲笑啊，這都不重要，重要的是結果。」可見他胸襟廣闊有大將之風。

另外，因為節目關係黃曉明網友們對他的所做所為非常關注與批評，無形之間承受許多壓力，對此黃曉明承認的確有為外界的聲音感到不開心，甚至於對社會產生了恐懼：「有一點影響，其實之前大家的那些東西，搞得我有一段時間都不太敢出門，心裡邊特別難受，然後也不敢上網，不敢看東西，不過也就那麼一下下吧，我也就無所謂了，因為這就是成長。」

黃曉明承認對外界的聲音的確存在過不開心。（《中餐廳3》微博圖片）