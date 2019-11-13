【鶴唳華亭】夥羅晉合演權謀古裝劇　李一桐裸妝出場即收負評

內地29歲女星李一桐因出演2017年版電視劇《射雕英雄傳》而廣為人知，憑藉靈氣的樣貌與自然的演技圈粉無數，被不少觀眾成為「桐蓉兒」。不過，日前由她主演的新劇《鶴唳華亭》於12日首播，觀眾對李一桐的評價卻有些不同。

劇集的男主角由唐嫣的老公羅晉擔任，是一位有實力的演技派。一開篇節奏就非常緊湊，交待出人物關係，前三集主要講太子蕭定權（羅晉飾）的冠禮案，更包含了數次反轉，一環扣一環的局中局、計中計，看少一眼可能都會錯過重要情節，令觀眾直呼過癮，指「好久沒有看到這樣的良心劇了」。

羅晉在劇中飾演皇太子蕭定權。（微博@電視劇鶴唳華亭）

女主角李一桐在第一集中亦有亮相，飾演文官陸英（邱心志飾）之女陸文昔，她梳起高髮髻，以裸妝示人，扮相樸素，由於後期處理沒有採用濾鏡，因此看得到臉上的一些瑕疵，不知道是否因為造型與妝容的緣故，導致李一桐較以往劇集看上去有些不同，令不少網友大感失望，紛紛留言：「女主好像整容了」、「這臉色蒼白無力」、「說個（句）話僵得臉都動不了」、「眼睛靈氣但妝容老氣」、「看起來不大氣，像丫鬟」等，但也有網友認可，解釋因為沒有濾鏡才會呈現出這個樣子，還大讚她有勇氣接這類無濾鏡與磨皮處理的劇集。

李一桐一出場即被吐槽。（視頻截圖）

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劇情歷史氣息濃厚 對白講究用詞艱澀

《鶴唳華亭》改編自雪滿梁園的同名小說，講述了皇太子蕭定權（羅晉飾）父子之間消融堅冰的故事，主人公蕭定權負重前行，一路上經歷了無數次痛徹心扉的失去與成長。該劇陣容豪華，配角同客串的幾乎全是演技精湛的老戲骨，包括黃志忠、苗圃、邱心志、王勁松、郝蕾等，第二男主角也由當紅新星金瀚擔任，《延禧》中的「純妃」王媛可也特別出演男主角的生母「顧皇后」。

另一反面，劇集在製作方面也非常用心，色調服飾都古色古香，富有歷史的厚重感；多處的場景都採用實景搭建，對於擺設的器物也相當考究；甚至還原了不少古代禮儀同文化，譬如「點茶」的過程、活字印刷術等。同時，台詞方面也極為講究，大篇幅的書面語，用典極多，有很多生僻字出現，而且全部採用原聲，對演員的台詞功底是一個很大的考驗。

第二男主角金瀚飾演羅晉的哥哥蕭定棠，是一個反派人物。（微博@電視劇鶴唳華亭）

目前劇集只播出了5集，當中李一桐的戲份並不多，可能只是妝容與造型問題，令網友覺得她的樣貌好似有些變化。但就大家對她以往的評價來看，李一桐的演技是備受認可的，相信隨著劇情的發展，她的表現會越來越精彩。