製作人于正撰寫長文疑為個人節目宣傳　揭內地娛樂圈四大抹黑招數

內地製作人于正向來敢言，除了在微博指名道姓批評演員團隊之外，亦會反擊粉絲惡評，更不時公開為旗下藝人護航。好似月初吳謹言新劇被網友吐槽「演技差」，他便貼文解釋，對其照顧有加。今日（18日），于正在微博發表長文，詳細描述「娛樂圈套路」。

他在文中指出，娛樂圈套路的遞進關係：演員新紅——組織各種黑材料——沒有黑料噴（吐槽）演技——演技還行找過去——沒有過去摳字眼（在措辭方面找錯處，大造文章）。同時，提及被抹黑的原因，于正總結了4種：

第一，營銷號黑。（營銷號是在內地網絡平台上的一眾特定信息發布者，這類資訊大部分是加工或捏造等方式製造的不實信息，通過召集水軍、買賣網絡帳號等吸引、轉移網民注意力，影響輿論。）在這當中，又細分兩種，一方面是收了對家的錢而被抹黑，另一方面是眼見被抹黑的藝人已經被推向風口浪尖，再寫一篇具有殺傷力的文章，如果要刪除，便要出錢買。

第二，對家抹黑。在廣告商務、角色競爭中，為了令自己的藝人拿到資源，急切令客戶看到對方的黑材料。

第三，同劇組抹黑。一套劇無法引起話題，收視又差的時候，投資商往往會遷怒於某件事，譬如某演員因身體抱恙缺席發布會等活動，對方會認為宣傳力度因此減少，所以將責任歸於演員，企圖博取關注，發洩怨氣。

第四，同類演員假想敵。指爆紅後便被某人視作自己最大的競爭對手，一直打壓陷害，不過這種情況較少。

于正在微博詳細描述「娛樂圈套路」，更提及藝人「被抹黑的原因」。（微博@于正1978）

其實于正曾經經歷過不少吐槽，以往他有份擔任製作人的古裝劇，好似《宮》系列（《宮鎖心玉》、《宮鎖珠簾》、《宮鎖連城》）、《唐宮美人天下》、《大漢情緣之雲中歌》等等，經常因為以顏色飽和度極高的服裝，以及荒唐的劇情，而被網友鬧爆製作廉價、不夠精緻、爛劇等，導致他每次推出新作時，觀眾都會先入為主，帶著「不看好」或是「嘲笑」的心態去看待。

不過去年于正憑《延禧攻略》成功翻身，不止服裝、角色造型、道具用心，還一舉捧紅劇中新、老演員，紅遍亞洲，雖然仍有爭議聲，但已算飛躍了一大步。作為過來人，于正在文末也奉勸演員凡事不要太認真，一切都是歷練，作品是最好的還擊，他還特別提到「紅才會經歷被（抹）黑，這一關無論如何躲不過去，男演員有龐大的粉絲保護傘，女演員沒有，除了心態好，不為所動（之外）沒有辦法。」捱過便站在高處還以顏色，捱不過就是優勝劣敗，與人無尤。

《延禧攻略》後，吳謹言出演的劇集《你是我的答案》和《皓鑭傳》等都難以避免被吐槽演技差等問題，但于正多次在微博公開為其護航。（微博@吳謹言）

揭娛樂圈黑幕是假 宣傳新節目是真？

很多網友都表示讚同于正觀點，還列舉出不少圈中遭受「娛樂圈套路」的女演員：「迪麗熱巴完全套用開頭的公式」、「鄭爽就是最好的例子，沒有任何黑料，一直用演技來（抹）黑她」、「楊紫被（抹）黑得太慘了」，但也有網友認為：「吐槽演技真的不算（抹）黑，一個演員如果連演技都達不到那還叫演員嗎」、「演技不行就是不行，你是吃這碗飯的，能力不行，作為消費者還不能說嗎」，更有人笑言「所以你還是少點炒作和捧殺（過分地誇獎或吹捧，使被吹捧者驕傲自滿、停滯退步甚至導致墮落、失敗）自己的藝人吧」等等。而于正在留言區稱，這篇文章寫給他打造的首個綜藝節目《演技派》一眾新進演員。