【解決師．劇透】陳志健王浩信決一死戰　唐詩詠陷入兩難局面

TVB台慶劇《解決師》上回劇情講到Madam Ma（張文慈飾）接受ICAC調查，惶恐向太子（李天翔飾）求助，太子斷然與她劃清界線，並以悅彤（紀沛飾）的生命安全作威脅，暗示要她永遠消失……Man Sir（張頴康飾）除去異己，頹然買醉，Ace（馮盈盈飾）義無反顧的愛令Man Sir感動，二人發生關係。另一邊廂，O Sir（王浩信飾）喬裝滅蟲工人潛入綽行集團，取得碼頭股權競爭優勢，頌如（陳敏之飾）約見永王國際行政總裁TY（唐文龍飾）洽談亦功不可沒，滔天終成功獲得碼頭八成股權。

Ace義無反顧的愛令Man Sir感動。（YouTube影片截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

最新一集將會講到O Sir、Jovy（唐詩詠飾）與眾學生回校替獨狼（姚宏遠飾）慶祝生日，令二人憶起從前教書時的快樂回憶。喬奕鋒（彭皓鋒飾）設局令太子相信小鳳（黃嘉樂飾）變節，疑心重的太子竟然派人追斬小鳳……

小鳳（黃嘉樂飾）一直是太子（李天翔飾）的心腹。（劇照）

而O Sir就得悉喬奕鋒將派S（陳志健飾）暗殺太子，O Sir、高Sir（李國麟飾）及Man Sir前往回收場途中，Man Sir車子冒煙，O Sir唯有獨自前往營救……S以聲波武器制服O Sir，喬奕鋒對O Sir加以煎熬，在O Sir瀕臨生死邊緣之際，威逼Jovy半價賣出碼頭股權，令Jovy陷入兩難局面……

喬奕鋒（彭皓鋒飾）一直視O Sir（王浩信飾）為眼中釘。（電視截圖）

S（陳志健飾）之前已經試過槍傷O Sir。（電視截圖）