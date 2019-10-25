【解決師】盤點劇中7位奸角　有一位竟然係由忠變奸

TVB台慶劇《解決師》已經播出三分之一，各個角色都相繼登場，人物關係亦開始清晰。雖然劇集角色眾多，但其實不難看清楚究竟誰忠誰奸，以下就一起數一下劇中的7位奸角，當中有一位絕對是隱藏Boss！

李天翔過往經常飾演反派，今次再做奸角相信也不出奇。（劇照）

進興社團：李天翔、黃嘉樂

作為黑社會社團進興的第二把交椅，太子（李天翔飾）在初登場時是一位孝順仔，自小就跟着爸爸蔣滔（羅樂林飾）出生入死打天下，表面看來處處為蔣滔著想，實則處心積慮爭奪進興龍頭之位。而隨着劇情發展，太子的野心逐漸暴露，他不但瞞着蔣滔繼續搞毒品生意，更另起爐灶騙公司的錢。而太子的心腹小鳳（黃嘉樂飾）就用盡方法幫他，更不惜策劃暗殺蔣滔！

太子（李天翔飾）處心積慮爭奪進興龍頭之位，小鳳（黃嘉樂飾）用盡方法幫他，更不惜策劃暗殺蔣滔（羅樂林飾）！（劇照）

+ 5 + 4 + 3

洪和堂：詹秉熙、胡琳

原本是澳洲黑幫洪和堂解決師K（王浩信飾）的O Sir，因為被嫁禍殺死龍頭喬爺（羅鴻飾），所以John（詹秉熙飾）協助K假死以逃避追殺，而Linda（胡琳飾）亦有份幫K。雖然O Sir逃到香港後做中學老師展開第二人生，但漸漸地他發現當年女友Chloe的死（張曦雯飾）原來有隱情，而且更同John及Linda有關！

John（詹秉熙飾）協助K（王浩信飾）假死以逃避追殺。（電視截圖）

+ 9 + 8 + 7

警隊：張文慈、張國強、張頴康

身為O記警司的Madam Ma（張文慈飾），基本上從劇集開初已經看得出她是黑警。她先是阻止Man Sir（張頴康飾）搗破進興三大坐館之一天爺（杜燕歌飾）的毒品交易，之後再阻止他追查喪昇（楊證樺飾）真正的死因，原來她一直以來同太子勾結！另一邊廂，Man Sir一直覺得自己爸爸大Man Sir（張國強飾）是正直的警察，他也決定繼承爸爸的衣鉢，矢志剷除黑勢力，但得知一個真相後令他的道德觀徹底崩潰，一念之間踏上成魔之路！而這個真相就是早在Madam Ma之前，大Man Sir才是太子安插在警隊的臥底，但後來殉職。Man Sir一直視為榜樣的爸爸原來是黑警，他會因此大受打擊而黑化也是意料中事！

Madam Ma（張文慈飾）同太子勾結。（劇照）