荷爾芭莉2011年爭撫養權文件曝光　爆前男友亂倫致性生活1年僅3次

現年53歲的荷爾芭莉（Halle Berry）在2011年與法裔加拿大男模特兒前夫Gabriel Aubry離婚，並爭女兒的Nahla撫養權。當年的法律文件最近解封，有外國傳媒收到可靠消息指，文件中為非裔美國人的荷爾芭莉大爆Aubry一直都不肯承認女兒為混血兒，並一直跟家中成員維持亂倫關係，嚴重影響了兩夫妻的性生活。

荷爾芭莉跟Aubry在2005年開始拍拖，在2008年誕下Nahla，雖然沒有正式結婚，兩人在分手的時候就為Nahla的撫養權打官司。根據外國傳媒報道，Aubry來自環境複雜的家庭，更在不同的寄養家庭中長大。文件中指出Aubry曾承認當時與某個家人亂倫，這段關係更維持了多年，而因為這件事影響了荷爾芭莉跟Aubry的行房意欲，兩人的性生活1年只有3次。

另外，Aubry經常用種族歧視字句侮辱荷爾芭莉，過火的行為已經達到精神虐待的層面。男方還拒絕接受自己的精神問題，並不斷批評荷爾芭莉，直言她的身體令自己提不起胃口，不過Aubry最後都肯聽從荷爾芭莉的意見一同接受輔導。兩人分開多年，但仍然會一起跟Nahla共享天倫樂，去年亦被傳媒拍得帶女兒去嘉年華玩。

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