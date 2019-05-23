【殺神John Wick 3】鍛鍊體能兼減肥　荷爾芭莉武打訓練實況曝光

《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 - Parabellum）裏，由荷爾芭莉（Halle Berry）飾演的Sofia，與由奇洛李維斯（Keanu Reeves）飾演的John Wick同樣皆為愛狗人士，且她兇狠的瑪連萊犬，讓電影裏那場雙人雙狗的激烈槍戰，成為一大亮點。

荷爾芭莉於《殺神John Wick 3》與瑪連萊犬齊齊拍打戲。（劇照）

其實當初，荷爾芭莉的角色是她主動爭取的。由於太愛《殺神John Wick》系列了，因此在《殺神John Wick 3》劇本尚未出現前，就向導演毛遂自薦想要演出，還一直着急地問導演：「甚麼時候要開始訓練？」不過，她可能也沒想到，這訓練過程真的讓她吃盡苦頭了。

「人狗大戰」激烈 肢體訓練達到新境界

不過即使對於動作場景一點都不陌生，荷爾芭莉表示《殺神John Wick 3》卻是演出生涯中最讓她印象深刻的。除了過去訪談中提到和狗狗一起訓練、拍攝出那場激烈的「人狗大戰」場景的過程，荷爾芭莉這次為了《殺神John Wick 3》的武打訓練讓她肢體上達到一個新境界，這種體驗是過去在拍攝《貓女》（Catwoman）、《新鐵金剛之不日殺機》（Die Another Day）時沒有的。

荷爾芭莉為拍《殺神John Wick 3》可謂吃盡苦頭。（IG）

荷莉貝瑞表示：「我在拍《貓女》的時候學了巴西戰舞，在拍《變種特攻》（X-Men）和《007》的時候也有受一點訓練，但這次的訓練完全是不同等級了。我被訓練了6個月，每週5天。內容涵蓋槍枝、巴西柔術和合氣道，各種不同的武打技術。我斷了3根肋骨，還裝沒事繼續訓練了幾個月，一直到真的動不了，當下還以為我要被換角了，但導演Chad Stahelski說願意等我復原。」

荷爾芭莉接受了半年的地獄式訓練，內容包括各種不同的武打技術。（IG）

結果證明Chad Stahelski的等待十分值得，荷爾芭莉的Sofia戲份雖然尚稱不上是女一，看完本集確實讓人對摩洛哥的大陸酒店、以及她過去的經驗感到好奇，為這系列開啟了全新故事線的可能性。

在近期釋出的幕後影片中，我們也能看到正在接受槍枝訓練的荷爾芭莉，在5個月來動作靈敏度循序漸進地在進步，證明電影中充滿說服力的演技並不是依賴剪輯特效，而是她本人真的被訓練到像專業殺手一樣敏捷。

荷爾芭莉的健身program非常多樣化。（IG）

+ 9 + 8 + 7

早在確定加入演出之際，就被奇洛李維斯預告說這部電影的武打訓練有多辛苦，荷爾芭莉也果真經歷了地獄般的魔鬼訓練：

奇洛李維斯說雖然辛苦，最後一定會覺得很有成就感，而他說的完全沒錯。 荷爾芭莉

《殺神John Wick 3》兩人訓練影片：

即睇《殺神John Wick 3》精彩劇照▼

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