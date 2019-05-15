【殺神John Wick 3】奇洛李維斯式訓練　荷爾芭莉要求挑戰：好X難

由荷里活巨星奇洛李維斯（Keanu Reeves）領銜主演的動作電影《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 - Parabellum）即將上映，在正式上映前已被評為三部曲中評價最高的一部，獲得98%接近滿分的爛番茄評價。

奇洛李維斯自言今次的練習真的是前所未有咁辛苦，動作場面比起前兩集都更密集。（影片截圖）

今日官方方面釋出一條奇洛李維斯習武花絮，由於98%的場面都是由他親身上陣，所以對各方面的打戲都要有一定的基礎和熟練程度，他提及自己在拍攝前5個月開始訓練，包括：體能、武術以及槍械訓練等等。另外，奇洛李維斯的替身同樣表示他的訓練內容簡直是辛苦到癲，一開始練習就連續操十多個小時，而且不會停下來，對於54歲的奇洛李維斯來說，真的很厲害！

監製Erica Lee同樣對奇洛李維斯讚不絕口，指他是她見過最有決心的人。（影片截圖）

奇洛李維斯笑言有人想嘗試「John Wick訓練」不過試過的人都只會驚嘆說：「哇！這就是『John Wick訓練』。」不過同劇的演員荷爾芭莉（Halle Berry）卻大膽表示想要參加訓練，導演准許後，她表示感謝之餘更要求加強訓練。隨後她講到：「這是我入行後最艱辛的6、7個月，我堅持訓練，絕不放棄。戲中有一幕她跟奇洛李維斯的逃亡打鬥戲，要學習如何近距離並肩作戰，真係好X難！但又好過癮。」

荷爾芭莉自己提出要求要接受訓練，同樣表示《殺神John Wick 3》的動作戲好X難！（影片截圖）

+ 4 + 3 + 2

《殺神John Wick 3》奇洛李維斯、荷爾芭莉動作訓練花絮