許瑋倫41歲冥壽　李威惦記12年：妳清麗動人依舊，我髮絲漸漸鬢白

台灣女星許瑋倫2007年1月18日因車禍過世，得年28歲，11月13日是她的41歲冥壽，12年過去，前男友李威未忘在這天送上祝福，今年也不例外。

「今天妳41歲，我39歲，妳清麗動人依舊，我髮絲漸漸鬢白，謝謝妳當天使守護我們第12年，生日快樂。」李威在微博上的一段留言，悼念前女友。一場車禍，令許瑋倫永遠定格在28歲，12年過去，李威對她依然念念不忘，每年瑋倫生日，他都會送上祝福。

11月13日是許瑋倫的生忌，李威每年這天都發文悼念。（微博截圖／李威Leewei）

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李威和許瑋倫曾因戲結緣，二人愛得轟烈。許瑋倫曾說過自己唯一的「死穴」就是愛情，與李威期間，她經常將李威掛在嘴邊，逢人便介紹對方是自己男朋友，相反李威礙於公司下禁愛令的壓力，自始至終都沒有承認過關係。感情最後無疾而終，據說許瑋倫要上心靈課程來幫助自己走出情傷，她生前曾向記者吐露過心聲，「我最愛、最難忘也最恨李威」。

許瑋倫車禍送院，李威趕到醫院探視，卻被許瑋倫的家人擋下，哭著求女方媽媽讓他見舊愛最後一面未獲允許。也許是因為帶有遺憾，李威每一年都會在許瑋倫冥壽時發文祝福。雖然因為女方家人的阻撓，李威未能見許瑋倫最後一面，但他每年都會去拜訪許瑋倫父母，曾經有媒體報道過，但他不想被認為在消費許瑋倫，因此都保持沈默不回應。

許瑋倫與李威曾經愛得轟列，最終未能開花結果。（微博截圖／李威Leewei）

許瑋倫2002年參演偶像劇《十八歲的約定》正式出道，並憑着該劇入圍金鐘最佳女配角獎。出道前，她曾參演陳奕迅、謝霆鋒和鄭秀文MV，在台劇盛行的年代，與林依晨、王心凌和楊丞琳，並列台灣偶像劇黃金時期的代表人物。她去世後，朋友們都以天使稱呼她，她在其著作《許瑋倫的蛋蛋日記》中有這麼一句話：「如果有一天我先離開了，那你們要輪流來看我，陪我聊天，唱歌給我聽，告訴我你們過得好不好，我可以變成你們的小天使，保護着你們。」

許瑋倫過世後，圈中好友為她舉辦《許瑋倫2007光芒音樂會》，以歌悼念亡友。（視覺中國）