陳法蓉多段關係沒結果認有愛情潔癖　52歲單身快樂：不隨便開始

1989年度香港小姐冠軍陳法蓉，下個月就52歲，但保養得宜，一點也看不出真實年紀。陳法蓉在圈中的好姊妹蔡少芬、洪欣和朱茵都相繼結婚生子，組織家庭，而她雖然戀情不斷，卻一直未嫁。最近她在微博分享愛情觀。

陳法蓉（右一）下個月便52歲，她的閨蜜蔡少芬（中）和洪欣（左一）都相繼結婚生子，但她表示不着急。（微博圖片／陳法蓉）

我自己一個人挺好的，想看書了就看書，累了就睡覺，不想聯繫誰就自己安靜一陣，出去旅行或是宅在家怎麼都好。對愛情還是保持點兒潔癖，不隨便開始，不急着妥協。

陳法蓉入行以來，有過多段為人所知的戀情，但都未能開花結果。1994年，在才子倪震與周慧敏分手之後與男方相戀過，兩年後倪震與周慧敏再續前緣同遊美國，陳法蓉隨後亦向外宣告單身；2001年，陳法蓉與富商許晉亨拍拖，但女方嫌男方經常蒲夜店識女仔，戀情僅維持半年就分手，而許晉亨最後亦情定李嘉欣；陳法蓉其後與內地男演員楊俊毅譜出姊弟戀，有指二人拍拖4年，不過最後還是無疾而終，對方後來也成家立室；而最經典，要數2008年時，陳法蓉被指搶走陸詩韻的油王男友朱明，更一度傳出過婚訊，但二人拍拖不到一年分手，朱明被發現原來只是「空心油王」，他早已經破產，已經欠債數億，最後更玩失蹤。

陳法蓉日前在微博分享她的愛情觀。（微博圖片／陳法蓉）

對於每一段感情，陳法蓉都愛得認真，但她在回顧每一段感情時都沒有怨言。她曾說過，只要愛過的，無論當時因為什麼理由分手，即使曾經心碎過，她都會送上祝福，「回望過去，這個人以前對過你好，就算不能開心結果，他都陪伴過你成長，沒有必要回想他不值得回憶的事，我只望他好和快樂。」

陳法蓉於2013年作客內地真人騷《男左女右》時，曾唏噓地笑着問主持「我現在還沒結婚，為什麼為什麼？」當時主持李湘認為她不了解自己要什麼，但有時一個女人反而因為清楚自己要什麼，才不輕易嫁人吧，畢竟婚姻是一輩子的。要結婚其實很容易，但遇上一個適合一輩子走下去的人很難。

陳法蓉雖然未有自己的家庭，但她可以更專注照顧一對高齡父母，經常陪伴兩老。（微博圖片／陳法蓉）

其實陳法蓉知道自己想要什麼樣的男人，她說過：「只要疼我和專一就可以了。」說難不難，說易也不容易，對於「愛情還是保持點兒潔癖」的她來說，來到半百之齡，她還在等待中。雖然經歷過幾段未能結果的感情，她仍相信愛情，只是不再慌張，「不隨便開始，不急着妥協」。

生活有很多種方式，有家庭的人有弄兒為樂的幸福，單身也有無拘無束的快樂，陳法蓉雖然仍單身，但她強調自己是一個快樂的單身女人。不一定要擁有一個家庭才叫幸福，像陳法蓉這樣，雖然經歷過一段段情傷，但在過程中，一次比一次進步，更加認識和了解自己，熱愛生活，享受每一個當下，先愛自己，才更值得被愛。

陈法蓉大學時就讀多倫多大學和夏威夷大學。期間每年都憑優異成績而獲得獎學金且不用交學費，名副其實「美麗與智慧並重」的香港小冠軍。（網上圖片）