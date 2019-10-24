Selena Gomez新歌念舊愛療情傷　 Bieber老婆：I’ll Kill You

美國歌手Selena Gomez昨日發行新歌《Lose You to Love Me》，歌詞內容明顯指向剛舉行婚禮的前男友Justin Bieber，歌曲一出，Justin 老婆Hailey Baldwin隨即在IG Story 分享Summer Walker歌曲截圖《I’ll Kill You》，外界猜測此舉含有警告意味，向對方開戰。

Selena Gomez新歌《Lose You to Love Me》，歌詞抒發與Justin Bieber分手感受。（影片截圖）

Justin Bieber與Selena Gomez 2010年起拍拖，二人愛得轟烈，多次離離合合欲斷難斷。二人糾纏9年，於去年3月分手後，Justin與模特兒Hailey展開新戀情，更在7月宣布訂婚，隨即9月在紐約註冊結婚。前男友的高調曬愛令仍在療情傷的Selena情緒崩潰，兩度停工住院，並須接受心理治療。

新歌歌詞提及：「你許諾了我整個世界／然後我陷了進去／我付出了我的全部而他們都知道／你令我失望而現在全都顯然易見」，另外一句「短短兩個月內，你用她取代了我們」中的「她」明顯是指Hailey。在新歌推出後不久，Hailey 在IG Story上分享了音樂畫面截圖，歌曲是Summer Walker 的《I’ll Kill You》，而這首歌的歌詞是警告老公外面的女人別想介入：「不想製造麻煩，那婊子膽敢介入我們之間，是不會有好下場的。你知道我愛你是別人無法比擬，我願為你下地獄。」

Hailey Baldwin 隨即在 IG分享動態上上載Summer Walker歌曲截圖《I’ll Kill You》，有警告意味。（IG截圖／Haileybieber）

Hailey的表現似乎透露了她的不自信。雖然她已經坐實成為Bieber太太，是Justin法律上的妻子，是他最終揀選的陪自己走下去的人，但畢竟丈夫與Selena的愛情更深入民心，而在Justin過去近十年的生命中，Selena 與他經歷過許多風風雨雨中，即使二人已經分開了，在Justin的心裹，Selena 仍佔有一席位，難怪Hailey 會感到不安。

即使已經成為Bieber太太，Hailey的舉動表現了她的不安。（IG圖片／haileybieber）

而Selena將對已婚前男友的心聲寫落歌詞，做法亦不大方但情有可原。畢竟作為一個歌手，將自己的經歷寫成作品，必定最具感染力，同時可以治療情傷。一段長達9年的感情，曾經愛得如此轟烈，曾經對方就是她的一切，而如今對方已經成為別人的丈夫，那種錐心之痛，對Selena來說，透過這首歌跟Justin來個終極告別，她也是很想放下這段感情，重新出發去愛，雖然歌詞仍是句句不捨，更說「需要恨你才能重新愛上自己」，但歌末有這樣一句「如今這一切都結束也都過去了」。

既然Justin都已經move on成家立室，Selena也應該好好放下他，不要依賴別人的愛去證明自己的存在，再老土也要說一句，「要先愛自己才能愛別人」。

希望Selena都早日找到自己的幸福。（IG圖片／selenagomez）