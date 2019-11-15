【多圖】嚴選2019年ViuTV十大女神　「健身女神」楊偲泳僅排第二

ViuTV近年的綜藝節目或是劇集搞得越來越出色，《詭探》、《理想國》、《教束》等劇也是口碑之作，綜藝節目方面，《全民造星II》也是討論的熱點，而正在拍攝中的美少女煮食比賽節目《辣伙頭》，更是萬眾期待之作，就如TVB的《美女廚房》一樣，焦點當然是落在登場的美少女身上。 以下就為大家盤點2019年ViuTV的10位「女神」，排名中除了新任「ViuTV女神」沈殷怡（Shirley）榮登第三位之外，第一位更是在ViuTV中坐擁200個「裙下之臣」，絕對不容忽視！

ViuTV「女神」榜 第6-10位：

+ 12 + 11 + 10

第5位：陳俞希（Hailey）。（IG@haileyc）

第5位：陳俞希（Hailey）



老實說ViuTV的女藝人並不算多，但要數其中的「女神」級藝人的話，她絕對是榜上有名。原本是模特兒的Hailey，在2009年「𡃁模」盛行的時候就曾以八模兵團，「周秀娜師妹」的名義發行過寫真集，其後轉至ViuTV就慢慢轉攻成為主持，主持過的節目有《Girls' Talk》、《Good Night Show 全民造星》以及《Good Night Show 發洩擂台》等10多個節目，在ViuTV中份量可謂舉足輕重。

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第4位：沈殷怡（Shirley）。（IG@shamshirley）

第4位：沈殷怡（Shirley）



沈殷怡的首次登場，就是在ViuTV 2019年的自家製重頭劇《詭探前傳》 ​當中飾演主角彭百川（鄭少秋飾）的女兒彭靜，劇中有一幕被姦殺的戲份更令她的演技獲觀眾大讚，其後她在港台節目《小學校際通識大賽2019》以及ViuTV劇《娛樂風雲》中的表現，也為她帶來不少人氣。除了樣靚身材正，其實Shirley也是香港中文大學的法學碩士，中學DSE又考獲4科5**，與香港小姐相比真的一點也不輸蝕。



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+ 5 + 4 + 3

第3位：岑樂怡（阿妹 / Bonde）。（IG@lokyi_mui）

第3位：岑樂怡（阿妹 / Bonde）



岑樂怡因在大學時期演出舞台劇時而被NowTV發掘，從而開始兼職娛樂節目主持。她主持過的節目《巷弄台北》、《首爾追星記》和《Yo! Gym+》等亦成功為她打響了知名度，不過真正令她為觀眾所認識的，卻是2016年《瑪嘉烈與大衛》中的她，之後的ViuTV劇集《未來還未來》、《已讀不回》的演出亦大受讚賞。

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第2位：楊偲泳（Renci）。（IG@renciysw）

第2位：楊偲泳（Renci）



大部份家庭觀眾對Renci的印象，都只是TVB張振朗的女友，其實她早在MV《矛盾一生》、《原來只因深愛著》擔演女主角的時間，就已經為網民所熟悉。其後參與拍攝《詭探》、《理想國》等劇集時，更充份地展現了的演技。值得一提的是，她也是黃秋生的門生之一，演戲方面絕對有保證。



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第一位：黃慧君（花姐）。（花姐IG圖片）

第一位：黃慧君（花姐）



ViuTV「女神」之最，肯定就是電視界中舉足輕重，有花姐之稱的《全民造星II》監製黃慧君。要講花姐之威水史，真的可以講到2046，90年代加入無綫電視的她，更參與過《翡翠歌星賀台慶》、《香港小姐競選》、《新秀歌唱大賽》等大型節目製作，2016年加盟ViuTV後，更監製過《綠豆》、《短暫的婚姻》等劇集，《Good Night Show 全民造星》大受歡迎後，更成為了「MIRROR」 及「ERROR」的經理人。如果說「全民造星」的參加者是「男神」，那麼這班「男神」心目中的「女神」就一定非花姐莫屬。