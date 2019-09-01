【多圖】盤點夏日藝人水着「呃Like」之最　陳瀅都不敵呢位女星

做藝人玩Instagram，就當然要「呃Like」啦，Like數除了能夠直接反映自己的網上人氣，更可以吸引客戶落廣告，從而帶來無限商機，其中又以水著最易得到網民稱讚。我們常常聽到「夏天為大地帶來美腿」，其實也能完美解釋這個夏天特別多「福利」的現象。不過，曬水著亦並非是「後生女」的專利，反之，今個暑假最受歡迎的水著照的主角是由一位年過40歲，已離巢無綫的當家花旦奪得。 以下為大家數一數第一至10名Instagram最受歡迎的水著照。（以2019年6月1日-8月31日，單個照片帖文的讚好數計算）

這張照片有11749個Likes，以16.9萬Followers來算，即是有14%的粉絲Like了這張照片。（IG@sadelle）

第10名 - Sadelle 16.9萬Followers / 11749Like



IG一直是KOL的「兵家之地」，而著名網紅之一Sadelle出現在這個排行榜，其實一點也不奇怪。中文名叫楊舒婷的她，約在2012年入行，後再成為全職模特兒。本身帶點Baby Fat的她是一名「運動白痴」，直至到接觸重量訓練，才漸漸愛上運動，繼而練成一副有肌肉感而又修長健美的身材，不少人也是因此而開始追蹤她的生活動向。



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難得蘇韻姿會分享泳衣照。（IG@andreaso）

第9名 - 蘇韻姿 12.1萬Followers / 11921Like



在香港娛樂圈中，TVB藝人一向大有市場，其中劇集《愛·回家之開心速遞》的藝人亦是當中的表表者。日前蘇韻姿Andrea在拍劇之餘，也分享了一輯水着照，雖然並非甚麼唯美照，卻大受歡迎。在劇中飾演熊心如（紅衫魚），憑住出色的演技已經有不少粉絲。今次是至2016年參選以來第三次騷水著照，自然得到大批網友讚好。



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洛兒這張照片獲得IG 15%的粉絲畀Likes。（IG@lok_lokyii）

第8名 - 洛兒（Lokyii） 18.6萬Followers / 11831Like



原名叫廖樂宜的洛兒，在網上一直是小有名氣的模特兒。2015年與另一名夜場DJ初兒（Troyi）組成DJ組合後一舉成為中國百大女DJ的第五位，2017年在TVB綜藝節目《美女廚房》中亮相後，更成為巴打們所熟悉的「電音女神」。



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簡幗儀（Lilian Kan） Post水着照，其實都算罕見。（IG@liliankan）

第7名 - 簡幗儀（Lilian Kan） 17.5萬Followers / 13057Like



被喻為「最靚設計師」的簡幗儀在網上都十分有名。以為她只是千萬個KOL之一嗎？其實她本身還是一名專業的時裝設計師，分享靚相「呃Like」以及出寫真之餘，其實還能幫助到她個人時裝事業，同時也得到不少女性粉絲的支持。



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江嘉敏打破了性感才會多Likes的定律。（IG@kaman_kong）

第6名 - 江嘉敏 30.8萬Followers / 13839Like



潛水衣絕對是水著的一種！之所以穿着潛水衣都能成為第6位，其實也是因為她本身的高人氣。江嘉敏由2017年加入TVB後就迅即成為力捧的女藝人之一，直至今年（2019）就已經參與過10套電視劇拍攝，而且當中戲份更十分之多。不過，要數最令網民留下深刻印象，當然有由她與劉穎鏇（Tiffany）合作主持的《3日2夜》。



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小時候的陳凱琳（Grace）真的十分可愛。（IG@ghlchan）

第5名 - 陳凱琳 60.7萬Followers / 21052Likes



你冇睇錯！陳凱琳（Grace）只憑一張兒時照片就獲得了超過2萬個讚好，更得到了大批網民留言讚她天生麗質，小時候就已經是「美人胚」。2014年她以大熱姿態奪得香港小姐冠軍寶座，也在2014年奪得了華姐冠軍，證明其受歡迎程度。入行後雖然劇集產量不高，但每次都必會引起觀眾注意，16年和18年亦獲得「TVB最佳女主角」提名，成為了一線花旦的她，IG多Like數是再自然不過的事。是否水著相，對她來說應該不太重要。



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麥明詩一向都十分貼地，當然知道網民的喜愛。（IG@louisa_mak）

第4名 - 麥明詩 35.2萬Followers / 29129Likes



同時香港小姐的麥明詩，自入行後主持《後生仔傾吓偈》以來，就已經吸納了不少年輕一輩粉絲。今年更有她與潘梓鋒任主持《單車遊學團》以及馮盈盈主持的《荷蘭好玩》，主持之路十分成功。不過講到尾，有「福利」就有心心是常識吧！



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成為媽媽後的Coffee身材依然Fit爆。（IG@coffee89921）

第3名 - 林芊妤（Coffee） 64萬Followers / 40335Likes



數到三甲，前TVB藝人，現時為瑜伽導師、KOL兼全職靚媽的Coffee的成績實在亮眼。2014年離巢發展的她，轉而成為一名全職瑜伽導師，在努力經營下，IG已經吸納了64萬個粉絲，除此之外她的分享瑜伽Keep Fit、養生飲食、旅遊集一身的YouTube頻道更有79萬個訂閱。在龐大的粉絲群下，一張水着照破4萬Like一點也不奇。



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近年陳瀅的演技越來越好，就連劇集監製都有讚賞。（IG@missjni）

第2名 - 陳瀅（Jeannie） 63.5萬Followers / 48550Likes



陳瀅有多受網民歡迎，其實已無需多作解釋。63萬名Followers下，平均一張照片有過萬Likes都是平常不過。不過，除了影下靚相 IG「呃下Like」，她在戲劇方面也有出色表現，就以她在劇集《福爾摩師奶》飾演「魏素嘉」一角為例，播出時已經受到一致好評，證明自己絕不是「得個樣嘅花樽」。



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佘詩曼近年轉戰影壇，已經很少拍劇。（IG@charmaine_sheh）

第一名 - 佘詩曼 99.5萬Followers / 90980Likes



帖文的Like數，好大程度取決於粉絲的數量（亦即係個Pool夠唔夠大），粉絲夠多就自然多Like。娛樂圈中的重量級演員佘詩曼不止資歷深、演技好、人氣也十分高。她的代表作《金枝慾孽》、《使徒行者》以及《十月初五的月光》等，更是陪伴著香港人成長。2018年在內地劇集《延禧攻略》飾演嫻妃一角更令她人氣急升，再加上她罕有地分享水着照，其實9萬個Like可能都算少了。