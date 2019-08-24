【3日2夜】要做主持樣貌身材係其次　鄺潔楹等都要符合呢4個準則

無綫旅遊節目《3日2夜》自2014年8月開播以來已經5年歷史，5年內亦有超過40位靚仔靚女成為主持，帶大家到世界各地食玩買。隨著節目的興起，吸引了一大班觀眾追看之餘，又引起不少網民討論，這又間接捧紅了朱智賢、陳婉衡、林泳淘、張曦雯、鄺潔楹等一班女主持。不過，要成為《3日2夜》主持，其實就並非人人都可以。到底需要甚麼條件呢？以下一一為大家拆解。

不知道大家有沒有發現，其實由第一輯至第三輯（即是今年）為止，曾主持《3日2夜》的藝人就有55位（SuperGirls以一位計算）之多，其中朱智賢（Ashley）更先後主持了8次《3日2夜》成為主持《3日2夜》最多次的「女神」；陳婉衡（Alycia）和鄺潔楹（Judy）亦分別以7次和6次成為第二，第三名。不過要成為節目主持又需要甚麼準則呢？除了必需要有觀眾緣外，還有4大原因。

2018年陳詩欣、陳睿雯這對組合，以平均每集約15.75點成為收視之第一名。（受訪者提供）

一，搵新人做主持可以省錢

做節目首要條件，當然是資金。酒店、機票、食宿、藝人騷錢、攝影師工資等等，也需要算在製作成本之中。如何減少成本呢？首要任務就當然是「𢯎Sponsors」省下食住行的成本，之後就是從「藝人騷錢」也就是選角著手。其實無綫藝人之中，普遍的薪酬計算方法就是所謂的「計騷錢」，亦即是以出Show的多寡計算，簡單點說即是多勞多得。當然，又因為一線藝人比新人的「騷錢」多出一截，所以《3日2夜》亦都偏向找新人出鏡。

《3日2夜》喜用舊人搭配新人，例如陳婉衡（Alycia）加上胡美貽（Nicole）就是其中一個例子。（受訪者提供）

二，易「度期」

講完錢，就到另一個製作節目的考量：時間。香港人做事出名快靚正，就是公認的事實，而TVB作為本地最大電視娛樂出產商，自然一切都是以快為先。據知兩三集的《3日2夜》的節目內容，其實只需要大概7-10日時間去拍攝，由藝人收到通知要拍《3日2夜》到真正出Trip拍攝亦只有2-3個月左右。在所有事都要趕進度之下，監製就自然會傾向找「比較上少嘢做」的新人。相反羅天宇、湯洛雯這些比較難「度期」，工作又比較多的藝人，就較少出現在《3日2夜》。

張曦雯（Kelly）肯定是《3日2夜》的收視保證，每次主持都吸引了大批網民討論和收睇。（IG@kelllycheung）

三，主持《3日2夜》就是上位機會

由《3日2夜》以美少女、陽光與海灘以及浸溫泉為主打開始，就已經奠定了它在網民心中的位置，《3日2夜》這四個大字亦同時代表著「睇靚女」、「睇福利」。就以鄺潔楹（Judy）為例，她的稱號「仙氣女神」也是因為她在節目中浸溫泉時，周圍泛起陣陣「仙氣」（水蒸氣）而得名。節目出街後大受歡迎被大量網民討論，亦間接令她人氣急升。除此之外，劉穎鏇、陳詩欣、陳婉衡、林泳淘亦是由新人晉身成「女神」的成功例子。

鄺潔楹（Judy）前後總共主持了5次，唔受歡迎，又點會去咁多次呢？（電視截圖）

四，監製話事

55位《3日2夜》的主持，當中就有鄺潔楹、鍾晴、蘇可欣、陳婉衡、陳詩欣等32位超過半數的藝人是無綫娛樂新聞台主播，原因就當然不止是新聞台多靚女。之所以《3日2夜》主持大多數都是娛樂台主播，其實是因為兩個節目都是由張志明監製，與藝人見慣見熟的同時又有觀眾緣，安排他們拍攝《3日2夜》就是再自然不過的事。

18年落選港姐鞏姿希（Krystl）人靚身材好，仲精通中英日韓四國語言，唔拍旅遊節目真係浪費晒...（IG@krystl.kung）