【解決師】楊柳青同李天翔演出浴戲：入行以嚟最最最性感

TVB台慶劇《解決師》集合警匪和校園元素，劇中有不少打鬥場面，但亦不乏香艷激情戲份。除了馮盈盈同張頴康有一場浴室濕身激咀戲之外，在劇中飾演秘書的楊柳青，就同李天翔有一場出浴戲，兩人浸泡泡浴談情，楊柳青更露出整個玉背，相當大膽！

楊柳青在《解決師》中飾演秘書兼李天翔的女友。（劇照）

在劇中飾演李天翔女友的楊柳青，今次有不少性感演出，當中最吸睛的絕對是這場出浴戲，她在接受《香港01》訪問時，就直言這場戲是她入行以來最性感的演出：「我攞到劇本嘅時候都有啲緊張，但都好想演好佢，想畀觀眾睇到唔同方面嘅楊柳青。咁我事先都做好晒準備，黐咗Nude Bra、着咗打底褲。拍嗰陣其實冇我想象中咁尷尬嘅，因為天翔好好，好Gentleman，我Get Ready嘅時候佢完全冇正面望我，佢全程『岳』高個頭望住天花板，未免我尷尬，到Action正式Roll機嘅時候佢先至做戲，好多謝佢配合我，佢係一個好好嘅Partner。」

楊柳青與李天翔的這場出浴戲相當大膽，露出整個白滑玉背！（TVB YouTube影片截圖）

除了這場出浴戲之外，楊柳青更會以比堅尼上陣，色誘溫家偉，為了展現最佳狀態，她在拍攝前都努力操Fit身形：「其實我最擔心嘅係自己嘅身形，出嚟嘅效果好唔好睇，我自己對呢方面要求好高。所以我特登唔食飯、唔飲水，令到自己乾身啲。本身係想操到有馬甲線同Abs（腹肌），但因為時間太倉促，個效果未係最理想，希望下次有機會拍嘅時候線條可以再靚啲啦。」

楊柳青更會以比堅尼上陣，色誘溫家偉。（劇照）

模特兒出身的楊柳青，近年轉型做打女，動作戲絕對難不倒她。2017年她在台慶劇《溏心風暴3》中飾演Jenny一角，因為身手敏捷且表現突出備受關注。今次再獲總監製劉家豪邀請參演《解決師》，她亦直言拍攝過程很開心。不過在新劇中她就一改以往形象，挑戰演斯文秘書：「都幾有挑戰性，因為我自己平時比較男仔頭，咁今次想做一個由頭到尾都好斯文，婀娜啲嘅一個秘書，呢啲同我真實嘅性格係有少少相反嘅，所以都幾得意，要不停提自己斯文啲，動作細啲，講嘢溫柔啲咁樣。」楊柳青笑言希望今次的演出可以讓觀眾看到自己的另一面，相信大家都十分期待！

楊柳青一向身形Fit爆！（IG@wiyona）

今次她一改以往形象，飾演斯文秘書。（IG@wiyona）

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