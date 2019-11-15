台灣男同志網紅泰辣穿婚紗圓夢　與未婚夫影唯美結婚相

荷里活黑人同志男星比利波特（Billy Porter）身穿一襲黑色西裝連衣長裙，出席第91屆奧斯卡頒獎典禮，打破性別刻板性別衣着印象而成為焦點，在台灣，網絡男同志紅人泰辣（Tyla）亦穿上白紗，與未婚夫拍了一輯顛覆傳統的婚紗照。雖然他不是第一個穿婚紗的男同志，但可以說是目前在形象及細節上最講究的。

台灣網紅泰辣與未婚夫拍了一輯唯美婚紗相，為男同志婚攝開創先河。（FB圖片／泰辣 Tyla）

「披上白紗嫁給真心疼愛自己的他」，泰辣從小就憧憬可以披上白紗嫁人，原以為這是一輩子都不可能實現的事，但隨着台灣成為亞洲第一個可讓同志合法結婚的國家，民風逐步接受同性婚姻，泰辣終於可以實現自己的夢想。

整個造型從頭到腳一絲不苟。（FB圖片／泰辣 Tyla）

泰辣的婚紗由台灣婚紗教母林莉親自操刀設計，穿上婚紗的一刻，泰辣表現得比一般準新娘還要興奮。整個造型一絲不苟，從妝容到頭紗，白色西裝上衣配上澎湃的長白紗裙，都非常精緻講究。泰辣男兒身女人心，對美的追求比女人還要細膩和執着。

泰辣自小就想穿婚紗嫁人，夢想成真一刻，他表現得超興奮。（FB圖片／泰辣 Tyla）

泰辣老公目前尚未出櫃，所以他在婚紗相中被打了馬賽克，泰辣尊重他的決定。泰辣在IG分享了對出櫃的感受：「我不知道異性戀們有沒有辦法想像同志要出櫃的那種壓力，那是一種想到自己可能被全盤否定，就會渾身顫抖的恐懼！就連我國中時候因為性別氣質被霸凌也不敢求助父母的恐懼！對當時的我來說，寧可被同學潑水和排擠，也不要被家裡的人否定。」雖然世界變得越來越多元和友善，但仍有許多人的家庭被困在過去的教育枷鎖裡，所以泰辣認為出櫃並沒有因為平權的前進變得容易，即使被家人接受了，還要面對家人自責與自卑的各種情緒，他說：「所以，與其指責這些沒有勇氣為了愛出櫃的人，不如檢討這個把愛貼上標籤分門別類的社會吧！」