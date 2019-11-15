【失憶24小時】湯洛雯修身成功靠運動　譚俊彥：靚湯係唔使撇油嘅

TVB小花湯洛雯（靚湯）在無綫新劇《失憶24小時》中飾演一名心理醫生，今日她出席劇集拜神儀式時接受《香港01》訪問，透露了她在劇中與男主角譚俊彥的曖昧關係。

譚俊彥飾演失憶病人龐嘉亨，而湯洛雯則是飾演心理醫生Dr. Moon。（陳順禎攝）

湯洛雯講道：「喺劇入面我會幫阿Shaun（譚俊彥）搵返嗰24小時嘅記憶，所以就會好多對手戲，不過我哋又唔算係情侶，應該算係友達以上，戀人未滿。」她表示，自己跟譚俊彥的外型十分相襯：「我好開心我哋兩個都係大頭寶寶！」語畢，她即時叫了路過的譚俊彥入鏡，說：「係咪呢？」

目測湯洛雯起碼瘦咗10磅。（資料圖片）

拍劇時有甚麼趣事？湯洛雯回答：「我同佢相處方式就怪啲囉，因為我同佢都係非一般正常人。」譚俊彥：「因為我都唔正常㗎！我都叫佢唔好扮正常，（拍劇時）做返自己唔正常咪啱囉。」言談之間，湯洛雯也大讚譚俊彥：「佢超好人，超Nice，超有型！呢樣嘢好緊要。」譚俊彥又讚她是「靚湯」，更開玩笑的說：「靚湯係唔使撇油嘅。」湯洛雯：「喂吖，哈哈，又係浩然（黃浩然）呢句，不過多謝佢。」

又變返靚湯。（陳順禎攝）

被問到近來的減肥計劃，她說：「我而家畀個目標自己，令到做運動變成自己嘅生活習慣，所以並唔止修身咁簡單，同埋我想練返少少肌肉。」有磅過瘦了多少？「冇，因為我覺得磅數係會畀自己壓力。」