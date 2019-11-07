【學是學非】是非精絕密名單　梁嘉琪、湯洛雯畢業由佢哋頂上？

無綫綜藝節目《學是學非》自2013年播出第一輯起就廣受家庭觀眾歡迎，除因用輕鬆的手法講解生活及科學上的知識富有趣味性之外，節目中一班「是非精」亦是追看的原因之一。雖然《學是學非》在去年8月份停播，但在2020TVB節目巡禮中，就預先公佈新加入了兩位「是非精」，真是令人又驚又喜又期待！

2020年TVB節目巡禮中，就預先公佈了新加入的兩位小花。（電視截圖）

截至上一輯《學是學非》，節目的「是非精」班底就有梁嘉琪、麥美恩、湯洛雯、馮盈盈、張寶兒、劉穎鏇、鄺潔楹和何依婷，總共8位成員。據知新一輯起，梁嘉琪以及「靚湯」湯洛雯將會自「是非精」行列畢業，而空缺則由陳詩欣（Eunice）（代表顏色粉紅色）、何泳芍（Honey）（代表顏色淺黃色）兩位新人小花頂上。

麥美恩成為唯一一個由第一輯做到第7輯的「是非精」。（資料圖片）

對於「是非精」的換血，馮盈盈（Crystal）則表示：「唔清楚，暫時未全員拍攝過，因為而家有幾位『是非精』喺泰國外景返嚟之後先有機會全員拍。」不過她也補充說：「我哋從來都無『是非精』走，只有新加入。」而其他「是非精」亦表示不清楚，看來換血消息要等記者會或探班時才能確實。

【學是學非】最後一集等於停播？ 劉穎鏇：我哋一定會返嚟！



【學是學非】新「是非精」冇包袱玩乜都得 何依婷：我唔係女神！



《學是學非》大換血 「港姐團」 新加入 你最LIKE邊個？

陳詩欣（Eunice）的賣點當然是長腿。（IG@eunicechanszeyan）

說到這兩位新「是非精」，其實來頭也不小。陳詩欣（Eunice）在2010年就已經被Jam Cast發掘簽約成為模特兒，推出過《感情戲》、《層層疊》和《超連結》等歌曲。在2015年加入TVB後，更參與過《姊妹淘》、《美女廚房》以及《3日2夜》的拍攝，其中《3日2夜》中她與陳睿雯（Cherub），在18年9月主持的一集更有15.8點收視，超過了節目全年平均13點收視足足有3點。



【3日2夜】2018年收視排行榜公布 陳詩欣、陳睿雯拋離張曦雯奪冠



【3日2夜】陳睿雯食蠶蟲面不改容 陳詩欣食評：爆漿嘔心又好腥

+ 19 + 18 + 17

何泳芍（Honey）除了可見的優點外，還十分有綜藝感。（IG@honeyho_mermaid）

另一名新加入的「是非精」何泳芍（Honey）則是2018年的落選港姐，選舉後就隨即獲得TVB招手簽約，其後更因IG上大量的潛水泳衣照而受到網民的注目。在《粵講粵㜺鬼》中的表現，也受到網民好評，現時她還是《今期流行》的主持之一，短短一年之內就成為做「是非精」，可見她是排隊等上位的小花之一。除此之外，健康的膚色、Fit爆身材以及「美人魚教練」的稱號亦為她帶來不少人氣。



【多圖】捉緊「夏天的尾巴」 一文睇晒Honey何泳芍歷年盛夏水著



【粵講粵㜺鬼】救「火水哥」獻熒幕初吻 何泳芍：啲人話唔好益佢



【多圖】Honey何泳芍做宣傳片「美人魚」 拍到驚：又嘔又失溫！