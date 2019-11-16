【多圖】港大混血牙醫男神爆紅　高大靚仔激似周柏豪

香港高校一向不乏靚仔靚女，最近就有一位「牙醫男神」令一眾女性為之瘋狂！日前香港大學（HKU）在Facebook上載了一條影片，由牙醫學院教授及在讀學生介紹學院的教學設施，當中出鏡的這位學生Nick Sung（孫瑞亨），就憑着高大靚仔的外表，成功引起網民關注！

在香港大學（HKU）Facebook上載的影片中，就讀六年班的牙醫學生Nick介紹學院的教學設施，但網民就錯重點反而更關注外形出眾的他！（Facebook@ HKU Admissions for DSE Students影片截圖）

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Nick在片中介紹自己是就讀六年班的學生，穿上淺藍色制服、戴上黑框眼鏡的他看起來斯斯文文，更與周柏豪非常相似，不少網友都大讚好靚仔：「好想個學生快啲畢業，搵佢洗牙」、「啊～好想俾佢洗」、「如果早廿年我有啲咁靚仔嘅同學，我一定會好畀心機讀書」、「搞到我想讀多次大學」，更有網民懷疑是搵Model扮學生，相當搞笑！

大家覺得Nick同周柏豪似唔似？（IG@_nicksung/微博@周柏豪Pakho）

其實Nick的確是一位牙科學生，但同時他也是一名Model。身為港英混血兒的他五官立體，加上六尺高的身形，早就被公認為港大男神之最。Nick曾接受訪問表示自己有意投身醫療界，所以選擇修讀牙科，希望幫助更多病患者。於中學時曾參加泳隊的Nick，更是港大划艇隊的隊員，絕對是一位運動型男神！

Nick是港英混血兒，被公認為港大男神之最。（IG@_nicksung）

Nick更是港大划艇隊隊員。（Facebook@Nicholas Sung）

Nick在三年前被模特兒公司發掘，投身模特兒界，曾為港鐵、滙豐銀行、KFC等拍攝廣告，更試過登上T台行騷，無論什麼造型都能完美駕馭。有樣有身材，又是高學歷男神，自然深受網友歡迎，網上更出現一張野生捕獲路線圖，教大家到不同地方「巧遇」他，可見他十分搶手！可惜男神名草有主，女友Marisa同Nick同屬一間模特兒公司，兩人除了拍住上拍廣告之外，更不時在IG Post合照放閃。Nick曾透露自己喜歡斯文大方、鍾意運動的女生，而相中所見他與Marisa不時結伴旅行、行山，看來他們不止外形合襯，更有相同喜好，Sweet到漏！

Nick在三年前被模特兒公司發掘，曾拍攝過不少廣告。（IG@_nicksung）

Nick名草有主，與女友Marisa同屬一間模特兒公司。（IG@marisachannn）

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